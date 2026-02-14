The 50 में हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रिंस नरूला को थप्पड़, अरबाज पटेल आउट

The 50: रियलिटी शो द 50 में लगभग हर दिन ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कभी शॉकिंग एलिमिनेशन होते हैं, तो कभी बुरी लड़ाइयां हेडलाइन बन जाती हैं। अब, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंटेस्टेंट अरबाज पटेल को प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारने के बाद शो से निकाल दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इस गरमागरम बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फिल्म विंडो के मुताबिक, लड़ाई तब शुरू हुई जब निक्की तंबोली ने अपने बॉयफ्रेंड और साथी कंटेस्टेंट अरबाज पटेल को बताया कि प्रिंस नरूला ने उन्हें बॉडी-शेम किया है। खबर है कि इस खुलासे से घर के अंदर टेंशन बढ़ गई। बहस जल्द ही बुरी हो गई, जिसमें कई कंटेस्टेंट शामिल हो गए। निक्की ने प्रिंस का भी सामना किया, और अरबाज ने उनका बचाव किया। इस गरमागरम बहस में, चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं और सिचुएशन फिजिकल हो गई।

क्या अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारा?

सूत्रों का दावा है कि झड़प के दौरान, अरबाज ने कथित तौर पर प्रिंस नरूला को थप्पड़ मारा, जिसके बाद दूसरे कंटेस्टेंट उन्हें अलग करने के लिए दौड़े। सिद्धार्थ ने कथित तौर पर लायन (शो में अथॉरिटी वाले) से कहा कि शो में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए—भले ही इसका मतलब किसी को निकालना पड़े।

क्योंकि कहा जाता है कि अरबाज ने शो के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए कथित तौर पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लायन ने पहले कंटेस्टेंट को चेतावनी दी थी कि घर में हिंसा के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा, और उस नियम के आधार पर, अरबाज को शो छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

इससे पहले, अर्चित को भी लड़ाई के बाद निकाला गया था

यह पहली बार नहीं है जब द 50 में ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी देखी गई है। इससे पहले, मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) और एल्विश यादव के दोस्त और कंटेस्टेंट अर्चित कौशिश के बीच तीखी लड़ाई हुई थी। उनकी बहस मारपीट में भी बदल गई, जिसके बाद लायन ने अर्चित को शो से निकाल दिया। उस घटना ने घर के बाहर भी काफी चर्चा बटोरी थी। अरबाज ने शो में निक्की को प्रपोज किया था

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही, अरबाज पटेल ने शो में एक टास्क के दौरान निक्की तंबोली को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे स्पेशल गेस्ट निया शर्मा और उर्फी जावेद ने इंट्रोड्यूस किया था। निक्की इमोशनल हो गईं लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पिता शायद उनकी शादी के लिए राज़ी न हों क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों से हैं।

प्रपोजल के बाद, निक्की ने कहा था, “मैं हमेशा से यह पल चाहती थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि हम अलग-अलग धर्मों से हैं। हम पिछले डेढ़ साल से साथ हैं। मेरे पिता इसे नहीं मानते, और मैंने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी की। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि तुम्हें कभी किसी के लिए अपने प्यार को कुर्बान नहीं करना चाहिए।”

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल कैसे मिले?

निक्की और अरबाज करीब डेढ़ साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, धर्म के मतभेदों के कारण उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों की पहली मुलाकात बिग बॉस मराठी 5 के सेट पर हुई थी, जहाँ उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। तब से, वे साथ हैं और अभी मुंबई में रह रहे हैं।

झगड़ों, घर से निकाले जाने और इमोशनल पलों के साथ, द 50 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और इस नए विवाद ने आग में घी डालने का काम किया है।