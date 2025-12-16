Logitech MX Master 4: भारत में लांच हुआ हाईटेक माउस

कीमत 15,995, सेंसर और प्रो-लेवल फीचर्स से है लैस

Logitech MX Master 4, (आज समाज), नई दिल्ली: Logitech ने भारत में अपना नया प्रीमियम माउस MX Master 4 लॉन्च कर दिया है। यह माउस खास तौर पर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स और बिजनेस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी के अनुसार, इसमें पहले के मॉडल की तुलना में बेहतर हाप्टिक फीडबैक, गहरी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और मजबूत वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है। कंपनी का कहना है कि MX Master 4 को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रिसाइकल्ड प्लास्टिक से तैयार किया गया है।

कीमत और उपलब्धता

Logitech MX Master 4 की भारत में कीमत 15,995 रुपये रखी गई है। यह माउस Graphite और Pale Grey कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी इसके साथ एक महीने का फ्री Adobe Creative Cloud सब्सक्रिप्शन भी दे रही है, जो खासतौर पर डिजाइनर्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

खासियत?

Logitech के अनुसार, MX Master 4 में 8,000 DPI का हाई-प्रिसिजन सेंसर दिया गया है, जो स्मूद और एक्यूरेट ट्रैकिंग का दावा करता है। इसमें MagSpeed स्क्रॉल व्हील मिलता है, जिसकी मदद से यूजर एक सेकंड में 1,000 लाइन्स तक स्क्रॉल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि MX Master 3 की तुलना में यह माउस 90 प्रतिशत कम नॉइज के साथ बेहतर टैक्टाइल फील देता है।

नया Actions Ring फीचर

MX Master 4 में मल्टी-डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर तीन डिवाइसेज के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसमें Easy-Switch बटन और नया Actions Ring फीचर शामिल है, जो Logi Options+ के जरिए काम करता है। Logitech का दावा है कि यह फीचर Adobe Photoshop और Microsoft Excel जैसे ऐप्स में काम करते समय 33 प्रतिशत तक समय बचाने में मदद करता है और बार-बार होने वाली माउस मूवमेंट को 63 प्रतिशत तक कम करता है।

कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज सपोर्ट

Logitech MX Master 4 में एक हाई-परफॉर्मेंस चिप और ऑप्टिमाइज्ड एंटीना डिजाइन दिया गया है, जिससे कनेक्टिविटी पहले से दोगुनी मजबूत होने का दावा किया गया है। माउस के साथ USB Type-C डोंगल दिया गया है, जो तेज और भरोसेमंद पेयरिंग सुनिश्चित करता है। एंटरप्राइज यूज़र्स के लिए यह Logitech Sync और Logi Tune सपोर्ट करता है, जिससे रिमोट मॉनिटरिंग और सेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है। इसके अलावा Logi Bolt सपोर्ट इसे भीड़भाड़ वाले ऑफिस सेटअप में भी स्टेबल कनेक्शन देता है।