Gold Price Update : सोने के ऊंचे दामों ने बदला ग्राहकों का ट्रेंड

पुराने सोने के बदले गहने खरीद रहे, 18 और 22 कैरेट आभूषणों की भी बढ़ी मांग

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले करीब दो साल में सोने और चांदी की कीमतों में काफी ज्यादा तेजी आई है। दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर हैं। मौजूदा दाम की बात करें तो दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1.58 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 2.57 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है।

इन्हीं ऊंची कीमतों के चलते विवाह शादी के लिए गहने बनवाने वाले ग्राहकों ने अपना ट्रेंड बदला है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ समय से ग्राहकों में सोने और चांदी की खरीद को लेकर जो बदलाव आया है उसमें ग्राहक एक तो अपने पुराने गहनों के बदले ही नए गहने खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं वहीं बड़ी संख्या में उनका झुकाव 18 और 22 कैरेट के सस्ते गहनो की तरफ हो रहा है।

इसलिए बदल रहा ग्राहकों का ट्रेंड

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि उपभोक्ता बजट का ध्यान रखते हुए 18 कैरेट के आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं, जो 24 कैरेट से 25 प्रतिशत तक सस्ते हैं। ग्राहकों की प्राथमिकता अब हल्के वजन और नई डिजाइन वाले बहुउद्देश्यीय आभूषणों की तरफ है। वहीं दो दिन बाद आने वाली अक्षय तृतीया पर 50 प्रतिशत आभूषण और 50 प्रतिशत सिक्कों की बिक्री होने का अनुमान है। उपभोक्ता भविष्य में बढ़ती कीमतों से बचने के लिए मौजूदा दरों पर ही आभूषण प्री-बुक कर रहे हैं।

देश में इस तरह है आभूषणों की मांग

सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में क्षेत्र के हिसाब से गहने खरीदने का प्रचलन है। दक्षिण और पश्चिम भारत में भारी पारंपरिक आभूषण खरीदे जाते हैं, जबकि उत्तर और पूर्व में हल्के आभूषणों की मांग अधिक है। वहीं, चेतन थड़ेश्वर का मानना है कि जो ग्राहक 90 हजार से एक लाख रुपये के भाव पर खरीदारी करने से चूक गए थे, वे और अधिक कीमतें बढ़ने के डर से अब 1.50 लाख रुपये पर भी सोना खरीद रहे हैं।

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