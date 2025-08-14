Punjab Breaking News : पंजाब में हाई अलर्ट, जगह-जगह पुलिस का पहरा

पुलिस ने राज्यभर में किए फ्लैग मार्च, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मॉल आदि में चलाई तलाशी मुहिम

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : सरहदी सूबा होने के चलते पंजाब अक्सर अपराधिक और असमाजिक तत्वों के निशाने पर रहते है। वे अक्सर यहां पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के अवसर तलाशते रहते हैं। इन आपराधिक गतिविधियों का खतरा तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब राष्टÑीय पर्व जैसे स्वतंत्रता अथवा गणतंत्र दिवस समारोह नजदीक आते हैं।

ऐसी किसी भी असंभावित चुनौती से निपटने के लिए पंजाब को हाईअलर्ट पर रखा गया है। चूंकि कल पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं इसी को लेकर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया है। इसी के चलते पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निदेर्शों के तहत, पुलिस टीमों ने राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों के संवेदनशील इलाकों में एक साथ फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद सभी संवेदनशील स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी मुहिम चलाई गई।

पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार : शुक्ला

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि सीपी/एसएसपी की अगुवाई में पुलिस टीमों ने अपने-अपने जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आम लोगों में विश्वास बढ़ाना और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को तैयार करना था। स्पेशल डीजीपी ने आगे बताया कि सीपी/एसएसपी को एसपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में राज्यभर के भीड़-भाड़ वाले स्थानों—जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क आदि—में विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान (सी ए एस ओ) चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि हमने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्रवाई के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी लेते समय उनके साथ मित्रतापूर्ण और विनम्र व्यवहार करें। इस तलाशी अभियान को सफल बनाने के लिए 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली लगभग 250 पुलिस टीमों को तैनात किया गया, जिन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के दौरान आम जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित की।

आतंकी पन्नू ने दी थी बम धमाके की धमकी

ज्ञात रहे कि दो दिन पहले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी देते हुए कहा था कि वह पंजाब से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बम धमाका करेगा। पंजाब पुलिस इस धमकी को लेकर भी सतर्क है। क्योंकि पहले भी पन्नू पैसे का लालच देकर युवाओं से इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। इसलिए पंजाब पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की गहन जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें : Punjab News Update : पंचायतें लोकतंत्र का आधार इनको मजबूत करना जरूरी : मान