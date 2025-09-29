Amritsar Crime News : पाकिस्तान से मंगवा रहे थे हेरोइन, दो काबू

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चार किलो हेरोइन की खेप की जब्त

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत अमृतसर सीआई को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब दो नशा तस्कर चार किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी नशा तस्करों के साथ सीधे संपर्क में थे और वे सीमा पार से ही नशे की खेप मंगवा रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करके उनके अन्य संपर्कों बारे जानकारी जुटाने में जुटी हुई है ताकि इस मामले में और भी खुलासे हो सकें।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के अटारी निवासी आकाशदीप सिंह उर्फ टोनी और अमृतसर के बासरके भैणी निवासी पवनबीर सिंह के रूप में हुई। हेरोइन बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनका हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त किया, जिसका उपयोग वे खेप पहुंचाने के लिए कर रहे थे।

पाकिस्तान के कुख्यात नशा तस्कर के संपर्क में थे दोनों

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पाकिस्तान आधारित तस्कर राणा किंग, जो सीमा पार से नशे की खेप ड्रोन के माध्यम से भेज रहा है, के निदेर्शों पर काम कर रहे थे। कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सी आई अमृतसर की टीमों को किसी स्रोत से सीमा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नशा हासिल करने की ठोस जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि तेज कार्रवाई करते हुए सी आई अमृतसर की पुलिस टीम ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को मनु अस्पताल के पास, छेहरटा-सन्न साहिब रोड, अमृतसर में उस समय घेर लिया, जब वे छेहरटा क्षेत्र में दूसरी पार्टी को खेप पहुंचाने जा रहे थे।

आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियों की संभावना

डीजीपी ने कहा कि पूरे मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए इस मामले में पिछली और आने वाली संबंधित कड़ियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी और बरामदगी की संभावना है।

पंजाब पुलिस का युद्ध नशों विरुद्ध अभियान जारी

पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 328 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 53 एफआईआर दर्ज कीं और 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार, पिछले 211 दिनों में अब तक पकड़े गए नशा तस्करों की कुल संख्या 31,253 हो गई है। इस अभियान के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से 5.8 किलोग्राम हेरोइन, 579 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3,160 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

