Hera Pheri 3: भूत बांग्ला के बाद, हेरा फेरी 3 का क्या? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट

Hera Pheri 3: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भूत बांग्ला को लेकर सुर्खियों में हैं, जो जल्द ही थिएटर में आने वाली है। सुपरस्टार फिल्म का खूब प्रमोशन कर रहे हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लाइव सेशन के दौरान फैंस से बातचीत की।

सेशन के दौरान, फैंस बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे सीक्वल में से एक—हेरा फेरी 3 के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि, अक्षय का जवाब शायद वैसा न हो जैसा फैंस उम्मीद कर रहे थे।

क्या भूत बांग्ला के बाद हेरा फेरी 3 आ रही है?

हेरा फेरी फ्रेंचाइजी हिंदी सिनेमा में एक कल्ट स्टेटस रखती है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट लंबे समय से खबरों में है। पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल वाली यह फिल्म अगले साल थिएटर में आ सकती है।

लेकिन सभी अंदाज़ों पर रोक लगाते हुए, अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान बताया कि हेरा फेरी 3 पर अभी कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल की उम्मीद थी और साफ़ किया कि अभी तक, प्रोजेक्ट पर कुछ भी पक्का नहीं हो रहा है।

प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर

अक्षय के बयान से यह साफ़ है कि हेरा फेरी 3 अभी भी अधर में लटकी हुई है, और फिलहाल कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि फैंस को इस आइकॉनिक तिकड़ी को बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है।

अक्षय कुमार की आने वाली फ़िल्में

जबकि हेरा फेरी 3 अभी भी अनिश्चित है, अक्षय कुमार के पास आने वाली फ़िल्मों की एक पैक्ड लाइनअप है जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं:

वेलकम टू द जंगल

हेरा फेरी 3

भागम भाग 2

जॉली LLB 4

हैवान

हालांकि, वेलकम टू द जंगल और हैवान को छोड़कर, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का अभी भी इंतज़ार है।

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