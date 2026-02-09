Amrita Singh Birthday: क्रिकेटर से टूटी सगाई, 12 साल छोटे सैफ से भी हुआ तलाक, ऐसी रही अमृता सिंह की लाइफ

आज 68वां जन्मदिन मना रही हैं एक्ट्रेस

Amrita Singh Birthday, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस अमृता सिंह का आज 68वां जन्मदिन है। 80 और 90 के दशक की बड़ी एक्ट्रेस रहीं अमृता सिंह ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियां बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ उनकी सगाई टूट चुकी थी। जबकि खुद से 12 साल बड़े विनोद खन्ना संग उनका अफेयर रहा था।

लेकिन, उन्होंने शादी की खुद से 12 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान से। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ था। 68 वर्षीय अमृता के पिता शविंदर सिंह थे, जिनका ताल्लुक सिख धर्म से था। वहीं एक्ट्रेस की मां रुखसाना सुल्ताना मुस्लिम थीं। अपने पेरेंट्स की तरह ही अमृता ने भी दूसरे धर्म में शादी की थी। हालांकि उनका रिश्ता कामयाब नहीं रहा। एक्ट्रेस आज 68 साल की उम्र में भी सिंगल लाइफ जी रही हैं।

सनी देओल संग किया सुपरहिट डेब्यू

अमृता सिंह ने बॉलीवुड में अपनी शुरूआत फिल्म बेताब से की थी। साल 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके अपोजिट सनी देओल लीड रोल में नजर आए थे। ये सनी की भी डेब्यू फिल्म थी। दोनों का फिल्मी दुनिया में सुपरहिट डेब्यू हुआ था। एक्ट्रेस ने मर्द, चमेली की शादी, नाम, खुदगर्ज, ठिकाना, कब्जा, तमाचा, वारिस, तूफान, दिल आशना है, आइना, दुनिया, जादूगर, क्रोध, वीरू दादा, अकेला, आज की आवाज और सूर्यवंशी सहित कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया।

1991 में की थी सैफ से शादी

अमृता सिंह ने अपने करियर के पीक पर शादी करने का फैसला लिया था वो भी खुद से उम्र में 12 साल छोटे सैफ अली खान से। दोनों की शादी साल 1991 में हुई थी। तब सैफ का बॉलीवुड में डेब्यू तक नहीं हुआ था। शादी के वक्त जहां सैफ सिर्फ 20-21 साल के थे तो वहीं अमृता की उम्र 32-33 साल थी।

13 साल बाद हो गया था तलाक

शादी के बाद सैफ और अमृता ने दो बच्चों का वेलकम किया था। उनकी एक बेटी सारा अली खान और एक बेटा इब्रहिम अली खान हैं। हालांकि शादी के 13 साल बाद सैफ और अमृता अलग हो गए थे। दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया था।