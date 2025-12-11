Dharmendra Prayer Meet, (आज समाज), नई दिल्ली : हेमा मालिनी ने आज दिल्ली में धर्मेंद्र की याद में दूसरी प्रार्थना सभा का आयोजन किया, इससे पहले जहां 27 नवंबर को सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता के लिए प्रार्थना सभा रखी, वहीँ हेमा ने भी उसी दिन अपने घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। उसके बाद 8 दिसंबर को धर्मेंद्र के जन्मदिन पर सन्नी और बॉबी देओल ने प्रार्थना सभा में ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ इवेंट का आयोजन किया था, जिसमे धर्मेंद्र को को म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया गया था, तो वहीं हेमा ने भी सादगी के साथ अपने आवास पर धर्मेंद्र के साथ प्रार्थना सभा रखी थी।

पति- पिता को खोने का गम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था

अभी हेमा ने गुरुवार को धर्मेंद्र की याद में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में दूसरी प्रार्थना सभा दिल्ली में रखी, जिसमें हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों एशा और अहाना देओल के साथ मौजूद रही। हेमा के चेहरे पर पति को खोने और एशा के चेहरे पर पिता को खोने का गम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वहीं हेमा मालिनी द्वारा रखी गई इस प्रार्थना सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, प्रह्लाद जोशी, हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई दिग्गज नेताओं ने दिवंगत धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की।

दिग्गजों ने धर्मेद्र के निधन पर गहरा दुःख जताया

वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचे दिग्गजों ने मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेद्र के निधन पर गहरा दुःख जताया और कहा कि जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे’। वहीं दिल्ली में आयोजित इस प्रार्थना सभा में धर्मेंद्र के फैंस भी उमड़े, लेकिन फैंस ने इस बात पर मायूसी जाहिर की कि उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कारणों की वजह आम जन को एंट्री नहीं दी गई।

हेमा ने धर्मेंद्र के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर लिखा था प्यारा सा नोट

धरम जी

जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे दिल

तुम्हारे मुझे दिल तोड़कर जाने के बाद दो हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं, मैं धीरे-धीरे टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यह जानते हुए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हमारी ज़िंदगी की खुशी भरी यादें कभी मिट नहीं सकतीं और बस उन पलों को याद करके मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार को पक्का करती हैं और उन सभी खूबसूरत, खुशहाल यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी।

आपके जन्मदिन पर

मेरी प्रार्थना है कि भगवान आपको शांति और खुशी की दौलत दें जिसके आप अपनी विनम्रता, अच्छे दिल और इंसानियत के लिए प्यार की वजह से हकदार हैं।

जन्मदिन मुबारक हो प्यारे प्यार

हमारे खुशी के ‘साथ’ बिताए पल

ये भी पढ़ें : CM Nayab Saini Meeting With MPs : मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के सांसदों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर हुई चर्चा