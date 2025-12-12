प्रेयर मीट में भावुक हुईं Hema Malini, बोलीं- धरम जी का एक सपना रह गया अधूरा

Hema Malini: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की याद में रखी गई प्रेयर मीट में, हेमा मालिनी इमोशनल हो गईं जब उन्होंने एक ऐसे सपने के बारे में बताया जो एक्टर पूरा नहीं कर सके। भारी मन से बात करते हुए, उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार के बारे में एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर की जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे।

उर्दू शायरी के लिए धर्मेंद्र का छिपा हुआ टैलेंट

हेमा मालिनी ने बताया कि समय के साथ, धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी का एक खूबसूरत और कम जाना-पहचाना पहलू सामने आया — उर्दू शायरी के लिए उनका प्यार। उन्होंने कहा, “वह तुरंत एक शेर सुनाते थे जो सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता था। यही उनका चार्म था।”

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने एक बार उन्हें अपनी राइटिंग पब्लिश करने के लिए हिम्मत दी थी। “मैंने उनसे कहा, ‘आप बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। आपको इसे एक किताब के रूप में पब्लिश करना चाहिए। आपके फैंस इसे पसंद करेंगे।’ उन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और इसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी। लेकिन… वह सपना अधूरा रह गया।”

“हमारा प्यार बहुत सच्चा था” — हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते पर कहा

प्रार्थना सभा के दौरान, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी शादी के बारे में भी बात की। “जिस आदमी के साथ मैंने स्क्रीन पर लव सीन किए, वह आखिरकार मेरा लाइफ पार्टनर बन गया। हमारा प्यार सच्चा और सच्चा था। हममें हर सिचुएशन का सामना साथ में करने की हिम्मत थी, और हमने शादी करने का फैसला किया।”

एक ऐसा नुकसान जिससे वह कभी उबर नहीं पाएंगी

आंसू रोकते हुए, हेमा मालिनी ने कहा, “पूरी दुनिया उनके जाने का दुख मना रही है, लेकिन मेरे लिए, यह एक ऐसा दर्द है जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। यह एक साथी को खोने की कहानी है — एक ऐसा रिश्ता जो आखिर तक बना रहा।”

उन्हें एक प्यार करने वाला और दयालु इंसान बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, “धर्म जी की पर्सनैलिटी की कोई सीमा नहीं थी। वह सभी के साथ प्यार, सम्मान और स्नेह से पेश आते थे, चाहे वे कोई भी हों।”

धर्मेंद्र का निधन कब हुआ?

वेटरन एक्टर और बॉलीवुड के ओरिजिनल ही-मैन, धर्मेंद्र का 24 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 8 दिसंबर को अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले, 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।