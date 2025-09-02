Helmet Awareness Campaign : राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी इकाई द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान

छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए प्रेरित किया

Helmet Awareness Campaign(आज समाज) जींद। राजकीय महाविद्यालय में 15 हरियाणा बटालियन एनसीसी की ईकाई ने मंगलवार को हेलमेट जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं व विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्व और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉ. रणधीर सिंह मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का करे पालन

इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा और डॉ. ज्योति लडवाल ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। प्राध्यापक डॉ. सोनू सिहाग, प्रो. गुरदीप और प्रो. नरेंद्र ने भी अपने विचार रखे और कहा कि सड़क सुरक्षा पालन करना सभी के लिए जरूरी है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो।

वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर वाहन चलाना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। कार चलाते समय ड्राइवर और सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। नशे में कभी वाहन नही चलाना चाहिए।

