Weather Update : देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की सम्भावना

Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली : एक तरफ जहां दक्षिण भारत चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ की वजह से भरी बरसात की मार झेल रहा है, वहीं देश के राज्यों में शीत लहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच दिसम्बर की दस्तक के साथ ही IMD ने देशभर में मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक दित्वाह के कारण जहां दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम अस्थिर बना हुआ है, जिसके चलते आगामी दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

आवश्यक तैयारियां करने के भी निर्देश दिए

बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अस्थिर मौसम  से तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की सम्भावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने मौसम को अस्थिरता को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के साथ साथ आवश्यक तैयारियां करने के भी निर्देश दिए हैं। चूँकि भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण भारत जहां चक्रवाती तूफान ‘के प्रभाव से भारी बारिश झेल रहा है, वहीं मध्य भारत में शीतलहर अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है।

विभिन्न हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिशा से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड तेजी से बढ़ी है। कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है। IMD ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी सहित लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। IMD के अनुसार आगामी दिनों में देश कुछ राज्यों में बरसात तो कुछ राज्यों में शीतलहर के आसार बने है, एहतियात बरतना जरूरी है।

