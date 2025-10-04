Weather Update : 6-7 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी

मानसून जाते-जाते फिर से भारत को भिगो रहा, उत्तरी भारत में फिर से लौटेगा बारिश का दौर

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : इस साल मानसून जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहे। जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अब जबकि मानसून देश के ज्यादात्तर राज्यों से विदा हो चुका है तो इस हालात में कुछ ऐसी मौसमी गतिविधियां बन रही हैं जिससे आने वाले दिनों 6-7 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभााग द्वारा जारी की गई है। बारिश के चलते तापमान में कमी आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है।

उत्तर भारत के इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से बाढ़ के हालात पैदाा होने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं हरियाणा व उत्तर प्रदेश में भी ज्यादात्तर हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

5 से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद 5 से 7 अक्तूबर तक यात्रा रोकने का फैसला लिया गया है। श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

ज्ञात रहे कि इस मानसून सीजन के दौरान बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और रास्ते भी क्षतिगस्त हुए थे। कटड़ा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यात्रियों को बोर्ड की ओर से लगातार सूचना दी जा रही है। प्रशासन ने भी सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन दल को सतर्क कर दिया है, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

इंदौर में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव

मानसून जाते-जाते इंदौर से झमाझम विदाई ले रहा है। शुक्रवार देर रात शहर में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दो बजे तक जारी रहा। इससे शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। इसके अलावा तारों पर पेड की टहनियां गिरने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। इससे भी लोग परेशान होते रहे।

