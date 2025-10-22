Southern India Heavy Rain: दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार

चेन्नई सहित दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में बाढ़

Heavy Rain Lashes Tamilnadu & Puducherry, (आज समाज), नई दिल्ली: दक्षिण भारत के कई राज्यों में बीते दो दिन से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु (Tamilnadu) के कई शहरों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह बाधित है। चक्रवात के मद्देनजर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बारिश से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इससे पहले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। पुडुचेरी में भी बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है।

आंधी-तूफान के साथ ही बाढ़ का भी खतरा

आईएमडी ने बताया है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आंधी-तूफान के साथ ही बाढ़ का भी खतरा है। अधिकारियों के अनुसार अरब सागर (Arabian Sea) और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के ऊपर एक चक्रवाती तूफान की आशंका है और इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। तूफान के जोर पकड़ते ही अगले 24 घंटों तक कई जगह बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों में पहले ही भारी बारिश हो रही है। चक्रवात के कारण समुद्र भी उफान पर है। आईएमडी ने पहले ही तमिलनाडु के तटों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया था।

अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने तटीय राज्य के कई जिलों विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का संकेत देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी चेन्नई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी चेन्नई सहित दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पड़ोसी राज्य पुडुचेरी ने भी बुधवार को स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है। इस बीच, चेन्नई के प्रतिष्ठित मरीना बीच पर मौसम खराब है और उत्तर-पूर्वी मानसून के तेज होने के साथ तट पर तेज़ हवाएँ चल रही हैं।

ये भी पढ़ें: Tamilnadu Rain Alert: चेन्नई सहित कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का