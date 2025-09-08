Karnal News : इंद्री क्षेत्र में भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, सड़कों की हालत बद से बदतर ग्रामीणों में रोष।

By
Sandeep Singh
-
0
54
Heavy rain in Indri area exposed the administration, condition of roads is from bad to worse, anger among villagers.

Karnal News(आज समाज नेटवर्क) इंद्री। इंद्री क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। क्षेत्र की एक दर्जन से अधिक सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जबकि कई गांव आज भी पक्की सड़कों से वंचित हैं। जगह-जगह दो से तीन फीट तक गहरे गड्ढों ने न केवल आवागमन को दुश्वार बना दिया है, बल्कि आमजन के लिए जान जोखिम में डालने जैसी स्थिति पैदा कर हो गई है ।

आश्वासन हर साल दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता

ग्रामीण क्षेत्रों में नन्हेड़ा, इस्लामनगर, ब्याना, रंदौली, नगली, जप्ती छपरा, सैयद छपरा व नबियाबाद में हालात बेहद खराब हैं। इन गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें कीचड़, गड्ढों और टूटे टुकड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये आश्वासन हर साल दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। ग्रामीणों सड़कों की मरम्मतको लेकर रोष पनपता जा रहा है।

ग्रामीण ईशम सिंह, हरपाल, रविंदर सिंह, कृष्ण, उधम सिंह और वीर सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप से मुलाकात कर सड़कों की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि सड़क बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, यह काम संबंधित विभाग का है। विधायक की इस प्रतिक्रिया से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदारी लेने से इनकार करेंगे, तो आम आदमी अपनी समस्याएं लेकर कहां जाए.

जब इस बारे में एसडीएम अशोक मुंजाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के चलते सड़कों की हालत बिगड़ी है। संबंधित विभाग को मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ सड़कों पर पेचवर्क कराया जाएगा और कुछ के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। कार्य शीघ्र शुरू होगा।

यह भी पढ़े:- Karnal News : महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी के विचारों और त्याग से प्रेरणा ले युवा पीढ़ी : सुरेंद्र उड़ाना