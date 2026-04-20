Haryana Weather Update : हरियाणा में कल से लू चलने के आसार

मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लोगों को घरों में रहने की दी सलाह

Haryana Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में अप्रैल के अंतिम दस दिन शुरू होते ही गर्मी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब धूप अच्छी तरह निकल रही है और पारा लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा में इन दिनों मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में 21, 22 और 23 अप्रैल को तीन दिनों तक कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। जिसके चलते दिन के समय बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रोहतक में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करनाल में 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

आज शुष्क रहेगा मौसम, तापमान में तेजी की संभावना

विभाग का कहना है कि प्रदेश में सोमवार को सभी जिलों में शुष्क रहने के आसार हैं। आने वाले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा तथा किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। वहीं 21 अप्रैल को चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रोहतक, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है।

लोगों को बरतनी होगी सावधानी

विभाग ने बताया कि इन दिनों में कुछ स्थानों पर गर्म रात (वार्म नाइट) की स्थिति भी बन सकती है, जिससे लोगों को दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज गर्मी और लू के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतें, खासकर दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त पानी का सेवन करें। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में हिसार और सिरसा में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं नारनौल और करनाल में यह 40.5 डिग्री से ज्यादा रहा। इसके साथ ही अंबाला में रविवार को तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया।