कहा – दिल्ली ब्लास्ट एक दुखद घटना, देश के प्रधानमंत्री दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं

Health Minister Aarti Rao, (आज समाज), रेवाड़ी : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित पी.एच.सी.का औचक निरीक्षण किया और कहा कि यहां डॉक्टरों सफाई कर्मियों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके बाद मंत्री गांव जोनिया वास में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंची।

धारूहेड़ा की पी.एच.सी.का भी औचक निरीक्षण किया

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में आरती राव ने दिल्ली ब्लास्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलवामा के बाद दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक दुःखद घटना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं और दोषियों को जल्द सज़ा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आज उनकी कई सभाएं हैं और इसी दौरान उन्होंने धारूहेड़ा की पी.एच.सी.का भी औचक निरीक्षण किया।

डॉक्टरों और सफाई कर्मियों सहित ए.एन.एम.की कमी

जहां डॉक्टरों और सफाई कर्मियों सहित ए.एन.एम.की कमी है, जबकिआबादी ज्यादा है इसके लिए जल्द ही इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी माजरा में बनने वाले एम्स में ही रही देरी ऒर कहा कि पहले बरसातों के कारण निर्माण कार्य रुका ऒर अब ग्रैप थ्री के कारण लेकिन एम्स की जोड़ने वाला फ्लाईओवर जल्द तैयार हो जायेगा। कहा कि यहाँ मार्च तक ओ.पी.डी.मार्च तक शुरू हो जाएगी।

