Punjab Breaking News : पंजाब में बाढ़ की स्थिति देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

स्वास्थ्य मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, पानी जनित रोगों के संभावित खतरे से निपटने के लिए दिए निर्देश

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ के दौरान या फिर बाद के फोरन बाद हो सकता है कि प्रदेश में जल जनित रोगों की भरमार हो जाए। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से चौकस रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान प्रदेश के सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), रेड क्रॉस और केमिस्ट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

बाढ़ ग्रस्त एरिया में भेजी जा रहीं मेडिकल टीमें

स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आपातकाल से निपटने को लेकर राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत देखभाल और राहत प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर मेडिकल टीमें भेजी जा रही हैं और संसाधन जुटाए जा रहे हैं। बैठक के दौरान बोलते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पंजाब सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस कठिन समय में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने हिदायत की कि सभी स्वास्थ्य संस्थान मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हों और पर्याप्त दवाइयों का स्टॉक रखा जाए।

गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल जरूरी

मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को खोजने और सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया गया है। इस लक्षित पहल से जीवनरक्षक नतीजे सामने आए हैं क्योंकि फरीदकोट और फाजिल्का में टीमों ने ऐसी छह महिलाओं को सुरक्षित बचाया है और सभी ने सरकारी सुविधाओं में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है।

स्वास्थ्य विभाग ने टीमें की गठित

उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य संसाधन जुटाने का ऐलान किया। विभाग ने 360 मोबाइल मेडिकल टीमें और 458 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित की हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। मंत्री ने बताया कि बाढ़ राहत के लिए कुल 172 एम्बुलेंसें दिन-रात तैनात हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और हमें विश्वास है कि राज्य बाढ़ से उत्पन्न किसी भी चिकित्सा आपातकाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

