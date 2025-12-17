Mohali Crime News : रिश्वत केस में फंसे हेड कांस्टेबल को चार साल जेल

मोहाली की अदालत ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Mohali Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/मोहाली : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज मोहाली की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 4 साल की सख्त कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

इस तरह पकड़ में आया था आरोपी

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस विभाग के पास दर्ज कराई गई थी। आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को 3,000 रुपये रिश्वत दी गई थी और इस संबंध में उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई थी। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और सरकारी अधिकारियों/गवाहों की मौजूदगी में आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह के पास से 3,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई तथा उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

जनता से सहयोग देने की अपील

इसके साथ ही विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आम लोगों से अपील की है कि प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जनता सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा उनका बिचौलिया किसी काम के लिए किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में रिश्वत की मांग करता है तो वह उसकी शिकायत सरकार द्वारा जारी टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान तब तक पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी जब तक वह स्वंय इसे सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहता। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह सपना है कि हम भ्रष्टाचार को पंजाब से पूरी तरह से समाप्त करके इसे भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाए। सरकार को अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है।

