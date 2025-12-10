‘वो मुझे फोर्स करते थे…’ TMKOC की सुनीता ने छोड़ दिया शो, मेकर्स पर लगाए गंभीर आरोप

TMKOC: तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा और सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक रहा है। अपने 18 साल के सफर में, इस सिटकॉम ने कई यादगार किरदारों और एक्टर्स को पेश किया है जो घर-घर में मशहूर हो गए। हालांकि, अपनी पॉपुलैरिटी के साथ-साथ, शो में कई कॉन्ट्रोवर्सी भी हुईं, जिसमें कई एक्टर्स ने शो छोड़ दिया और मेकर्स पर खुलेआम आरोप लगाए।

अब, उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है।

प्राजक्ता ने TMKOC छोड़ा

शो में सब्जी बेचने वाली सुनीता का रोल करने वाली एक्ट्रेस प्राजक्ता ने ऑफिशियली तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया है। उनका कैरेक्टर, हालांकि छोटा था, फैंस को बहुत पसंद आया। लेकिन प्राजक्ता ने अब शो छोड़ने का फैसला किया है—और वह इसके कारणों के बारे में चुप नहीं रहीं।

शो छोड़ने की घोषणा के साथ ही, उन्होंने दूसरी मराठी एक्ट्रेस से भी कहा है कि वे भविष्य में सुनीता का रोल न करें, और कहा कि यह अनुभव बहुत बुरा था।

मेकर्स पर गंभीर आरोप

प्राजक्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा और दर्द ज़ाहिर किया। अपनी एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा कि जो आपकी भावनाओं या फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, उसके लिए कभी भी सेल्फ-रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने शो को धन्यवाद दिया लेकिन यह साफ़ किया कि इस अनुभव ने एक कड़वी छाप छोड़ी है।

एक और कड़े पोस्ट में, प्राजक्ता ने आरोप लगाया कि TMKOC के मेकर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे दावा किया कि पोस्ट असल में हटाए गए हैं, यह पक्का करने के लिए उनके अकाउंट्स पर नज़र रखी गई थी।

उन्होंने लिखा कि मेकर्स ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उनका निभाया गया किरदार ज़रूरी नहीं है, और कहा कि एक्टर सिर्फ़ नौकर या सब्ज़ी बेचने वाले का रोल करने के लिए पैदा नहीं होते। इसे अपना पर्सनल अनुभव बताते हुए, उन्होंने मराठी एक्ट्रेस से शो में सुनीता का किरदार निभाने से बचने की ज़ोरदार रिक्वेस्ट की।

TMKOC टीम की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं

अभी तक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने प्राजक्ता के आरोपों पर कोई ऑफिशियल बयान या जवाब नहीं दिया है।

जाने वाले एक्टर्स की लंबी लिस्ट

प्राजक्ता के जाने से एक बार फिर उन एक्टर्स की लंबी लिस्ट पर ध्यान गया है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में शो छोड़ा है। इनमें शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, दिशा वकानी, भव्य गांधी, झील मेहता, गुरु चरण सिंह (सोढ़ी), मोनिका भदौरिया, कुश शाह और पलक सिधवानी जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं।