Dharmender Health Update (आज समाज) मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता धर्मेन्द्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से बुधवार सुबह घर लौट आये हैं। डॉक्टरों ने भी उनकी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें तीन हफ्ते पहले सांस लेने में दिक्कत होने पर तथा निमोनिया के इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इलाज परिवार के देखरेख में घर पर किया जाएगा। डॉक्टर समदानी ने कहा कि “उन्हें ले जाने का फ़ैसला परिवार वालों का था.”

धर्मेंद्र के घर में ही ICU वॉर्ड बना दिया गया

उल्लेखनीय है कि अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के बाद धर्मेंद्र के घर में ही ICU वॉर्ड बना दिया गया है। इलाज की सारी जरूरी सुविधाएं रखी गई हैं। इसके अलावा चार नर्सें और एक डॉक्टर उनकी देखभाल के लिए घर हमेशा मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी हमेशा चाहते थे कि पूरा परिवार उनके साथ रहे, इसलिए परिवार ने उन्हें अस्पताल से घर ले जाने का फैसला किया था। अभिनेता धर्मेंद्र के फैमिली डॉक्टर को सुबह उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया था और उसके बाद अब शाम को एक बार फिर डॉक्टर को उनके घर के बाहर देखा गया। माना जा रहा है कि शाम को एक बार फिर डॉक्टर धर्मेंद्र की सेहत का हालचाल जानने विजिट पर गए हैं।

हालचाल जानने वाले पहुंचे घर

धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए अमिताभ बच्चन भी उनके घर पर पहुंचे हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन यहां खुद कार चलाकर पहुंचे हैं। धर्मेंद्र को लेकर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम अभिनेता गुरुचरण सिंह ने कहा कि उन्हें देखते हुए ही हमने एक्टिंग में आने के बारे में सोचा। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। डेजी शाह ने भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं धर्मेंद्र के अस्पताल से घर आते ही फिल्म जगत और करीबी एक-एक करके उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए घर पहुंच रहे हैं। वहीं फैन्स भी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं।

