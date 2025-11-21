Panipat News : इसराना गोली कांड का जल्द होगा खुलासा, पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज, मंत्री ने जाना पीड़ित का हालचाल

Panipat News : इसराना गोली कांड का जल्द होगा खुलासा, पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज, मंत्री ने जाना पीड़ित का हालचाल

Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत जिले के गांव इसराना में वीरवार को दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को गोली मारने के मामले में पांच युवकों पर मामला दर्ज कर धर पकड़ तेज कर दी है। इसराना थाना कार्यवाहक प्रभारी सब-इंस्पेक्टर नवीन ने बताया वीरवार दोपहर करीब दो बजे साहिल और आरोपियों के बीच अनाज मंडी में कहासुनी हुई थी, जो बाद में झगड़े में बदल गई। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को घर भेज दिया था। इसके बाद आरोपियों ने रंजिश के चलते साहिल पर गोली चला दी।

पीड़ित का हालचाल पूछने कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौके पर पहुंचे

गोली उसके बाजू को छूते हुए पेट में जा लगी। घायल युवक की पहचान साहिल (23) पुत्र देवेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने साहिल के चचेरे भाई के बयान पर नवीन पुत्र सूरजभान, सनी उर्फ आर्य पुत्र नरेश, हितेश पुत्र रोहतास, अरमान पुत्र सुनील, योगेश पुत्र नरेश सारे निवासी इसराना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायल साहिल का इलाज  पानीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा हैं। वहीं पीड़ित का हालचाल पूछने कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर पुलिस को गंभीरता से जांच के आदेश दिए।

आपसी विवाद में तैश में आकर एक युवक को गोली मार दी

इसराना में कुछ युवकों द्वारा आपसी विवाद में तैश में आकर एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में घायल को पानीपत के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई है। जिसमें युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसराना पुरानी अनाज मंडी में एसबीआई बैंक के सामने कुछ युवकों का आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद आपस में सुलह करके अपने घर भी चले गए थे।

एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा

बाद में इसराना गांव की बड़ी चौपल के पास दोबारा इकट्ठा हुए और एक युवक ने साहिल पुत्र देवेंद्र वासी इसराना को गोली मार दी। जिसमें साहिल घायल हो गया, पानीपत के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी की इसराना में एक युवक को गोली लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

