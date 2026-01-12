Weather Update : शीत लहर की चपेट में आया समूचा उत्तर भारत

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं से गिर रहा तापमान

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : जनवरी के दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत पूरी तरह से ठंड से कंपकंपा रहा है। हालात यह हैं कि पहाड़ों के साथ-साथ मैदानों का पारा भी लगातार गिर रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने समूचे उत्तर भारत में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को ऐसे मौमस में विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों को सुबह और शाम को घरों में रहने की हिदायत दी गई है।

दिल्ली में 2013 का रिकॉर्ड टूटा

पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब व राजस्थान समेत कई राज्यों में ज्यादातर जगहों पर सुबह का तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में 2013 के बाद सबसे कम तापमान 3.0 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत आठ राज्यों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहा।

राजस्थान में शून्य से नीचे पहुंचा पारा

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में माइनस 2 डिग्री और बाड़मेर में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पंजाब में 1.6 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे ठंडा रहा। अमृतसर में भी कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा में 2.2 डिग्री के साथ हिसार सबसे ठंडा रहा। नारनौल में 3 डिग्री, फरीदाबाद में 4.2 और रोहतक में 4 डिग्री पर पारा रहा।

हिमाचल-उत्तराखंड में भी ठंड का कहर

हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो रही हैं जबकि मैदानों में ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। यहां पर दर्जनों स्थानों पर पारा शून्य से नीचे हैं और अधिकत्तर जगहों पर शून्य से चार डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है।

कोहरे के कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित

कोहरे के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। एक तरफ जहां सड़कों पर वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं वहीं दर्जनों रेल गाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई यातायात भी बाधित हो रहा है।