HDFC Bank Rate Update : HDFC बैंक ने होम लोन दरें की कम , ग्राहकों को राहत

HDFC Bank Rate Update(आज समाज) : देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर, HDFC बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने अपनी होम लोन दरें कम कर दी हैं, जिससे आपके होम लोन की EMI कम हो सकती है।

HDFC बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। ये दरें हर महीने की 7 तारीख को रिवाइज की जाती हैं। नई दरें 7 नवंबर, 2025 से लागू हो गई हैं।

MCLR दरें घटीं

इस कटौती के बाद, HDFC बैंक की MCLR दरें अब 8.35% और 8.60% के बीच हैं। पहले ये दरें 8.45% और 8.65% के बीच थीं। इसका मतलब है कि सभी टेन्योर के लोन पर 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। नीचे नई और पुरानी दरें दी गई हैं।

नई MCLR दरें

बैंक ने अलग-अलग टेन्योर के लिए नई दरें जारी की हैं।

ओवरनाइट MCLR दर: 8.45% से घटाकर 8.35%

1-महीने की MCLR दर: 8.40% से घटाकर 8.35%

3-महीने की MCLR दर: 8.45% से घटाकर 8.40%

6-महीने की MCLR दर: 8.55% से घटाकर 8.45%

1-साल की MCLR दर: 8.55% से घटाकर 8.50%

2-साल की MCLR दर: 8.60% से घटाकर 8.55%

3-साल की MCLR दर: 8.65% से घटाकर 8.60%

MCLR क्या है?

MCLR का मतलब न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को लोन दे सकता है। यह दर लोन के लिए न्यूनतम ब्याज दर की सीमा तय करती है। RBI ने ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 2016 में MCLR सिस्टम शुरू किया था।

होम लोन और रेपो रेट

HDFC बैंक के होम लोन रेपो रेट से जुड़े होते हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, सैलरी पाने वाले और सेल्फ-एम्प्लॉइड दोनों तरह के लोगों के लिए होम लोन की इंटरेस्ट रेट 7.90% से 13.20% तक है। बैंक यह रेट RBI की पॉलिसी रेपो रेट प्लस 2.4% से 7.7% एक्स्ट्रा जोड़कर तय करता है।

बेस रेट 8.90%

अभी, HDFC बैंक का बेस रेट 8.90% है, जो 19 सितंबर, 2025 से लागू है। बैंक का बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) 17.40% सालाना है।

यह भी पढ़े : RBI Update : RBI की नई गाइडलाइंस लागू कस्टमर्स को मिलेगी खास सुविधाएं