Stranger Things 5 देख चुके हैं? ये 5 खौफनाक सीरीज कुर्सी से हिलने नहीं देंगी

Stranger Things 5: लंबे इंतज़ार के बाद, Stranger Things Season 5 आखिरकार Netflix पर आ गया है, और फैंस इससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते। मेकर्स ने अब तक आखिरी सीज़न के पहले चार एपिसोड रिलीज़ कर दिए हैं, जबकि बाकी एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज़ होने वाले हैं।

हॉकिन्स शहर में सेट, Stranger Things 5 ​​अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है। डरावना विलेन वेक्ना छिप गया है, और कहानी ग्रुप के उसे ढूंढने और उसके आतंक के राज को खत्म करने के ज़बरदस्त मिशन पर आधारित है। हॉरर, सस्पेंस और सीट से चिपके पलों से भरपूर, इस सीरीज़ ने एक बार फिर सुपरनैचुरल थ्रिलर का लेवल बढ़ा दिया है।

अगर आप पहले ही Stranger Things 5 ​​देख चुके हैं और वैसी ही वाइब्स वाला और कंटेंट चाहते हैं, तो यहां पांच ज़बरदस्त OTT सीरीज़ हैं जो आसानी से इसके डर और सस्पेंस का मुकाबला कर सकती हैं — आप एक सेकंड के लिए भी अपनी सीट से नहीं हिलेंगे।

1. डार्क

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स

जर्मन सीरीज़ डार्क एक बच्चे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही टाइम ट्रैवल, फ़ैमिली सीक्रेट्स और पीढ़ियों से जुड़ी किस्मत की एक मुश्किल कहानी बन जाती है। अपने टाइटल के मुताबिक, यह शो बहुत ही रोमांचक और सस्पेंस से भरा है, जो हर एपिसोड में चौंकाने वाले ट्विस्ट लाता है। तीन क्रिटिक्स द्वारा पसंद किए गए सीज़न के साथ, डार्क दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के फ़ैन्स के लिए ज़रूर देखने लायक है।

2. फ़ियर स्ट्रीट

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स

फ़ियर स्ट्रीट एक हॉरर मिनी-फ़िल्म सीरीज़ है जिसे आर.एल. स्टाइन की किताबों से लिया गया है, जो ज़बरदस्त रेट्रो-नॉस्टैल्जिया और स्लेशर वाइब्स देती है जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की याद दिलाएगी। कहानी शापित शहर शैडीसाइड में सेट है, जो अपने बेरहम मर्डर के परेशान करने वाले इतिहास के लिए जाना जाता है, जिन्हें रहस्यमय तरीके से दबा दिया गया है। यह ट्रिलॉजी अलग-अलग टाइमलाइन पर आगे बढ़ती है, जिसमें टीन ड्रामा को डरावने हॉरर के साथ मिलाया गया है।

3. एलिस इन बॉर्डरलैंड

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स

यह जापानी सर्वाइवल थ्रिलर रयोहेई अरिसू नाम के एक बेरोज़गार नौजवान की कहानी है जिसे वीडियो गेम्स का बहुत शौक है। टोक्यो में एक अजीब रात उसकी ज़िंदगी बदल देती है जब एक तेज़ रोशनी उसे और उसके दोस्तों को एक सुनसान शहर में ले जाती है। जल्द ही, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खतरनाक गेम्स में हिस्सा लेना पड़ता है। बड़े दांव, साइकोलॉजिकल टेंशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ, एलिस इन बॉर्डरलैंड को रोकना नामुमकिन है।

4. स्कूल स्पिरिट्स

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स / प्राइम वीडियो

स्कूल स्पिरिट्स विस्कॉन्सिन के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक टीनएज लड़की मैडी की कहानी है। अपनी मौत के बाद, वह खुद को अपने हाई स्कूल में फंसा हुआ पाती है — लेकिन मौत तो बस शुरुआत होती है। जैसे-जैसे मैडी अपने मर्डर की जांच करती है, उसे ऐसे काले राज़ पता चलते हैं जो ज़िंदा और मरे हुए लोगों के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं, जिससे यह सीरीज़ इमोशनल और रहस्यमयी दोनों बन जाती है।

5. येलोजैकेट्स

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स / प्राइम वीडियो

येलोजैकेट्स एक ज़बरदस्त सर्वाइवल ड्रामा है जो टीनएज लड़कियों के एक ग्रुप पर आधारित है, जिनका प्लेन 1996 में एक दूर के जंगल में क्रैश हो जाता है। डरावने हालात में ज़िंदा रहने के लिए मजबूर होकर, वे परेशान करने वाले और खतरनाक फ़ैसले लेती हैं। यह सीरीज़ डरावने फ़्लैशबैक और आज के नतीजों के ज़रिए आगे बढ़ती है, जिसमें साइकोलॉजिकल हॉरर, सर्वाइवल ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का मिक्सचर है। पहले दो सीज़न अभी OTT प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं।