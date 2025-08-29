Hatim Jasmine Latest look: 22 साल बाद बदला हातिम की ‘जैस्मिन’ का अंदाज़, 47 की उम्र में भी बिखेर रहीं हुस्न का जलवा 

Hatim Jasmine Latest look, (आज समाज), नई दिल्ली: 2000 के दशक के शुरुआती फैंटेसी शो हातिम की राजकुमारी जैस्मीन को कौन भूल सकता है? उस ज़माने में, उनके आकर्षण और आकर्षण ने उन्हें भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा बना दिया था। अब दो दशक से भी अधिक समय बाद फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आज वह कैसी दिखती हैं। चलिए आइए देखते हैं नया लुक…

2003 में पहली बार प्रसारित ‘हातिम’ अपने जादुई कारनामों और यादगार किरदारों के साथ घर-घर में लोकप्रिय हो गया। इनमें से, राजकुमारी जैस्मीन की मुख्य भूमिका वाली पूजा घई ने अपनी शान और शालीता से एक अमित छाप छोड़ी।

22 साल बाद बदला लुक

22 साल बाद पूजा का लुक बिल्कुल बदल गया। छोटे स्टार्स की छोटी और सीधी-सादी राजकुमारी से, वह एक राजकुमारी और ग्लैमरस महिला बन गईं। 47 साल की उम्र में भी उनकी चमक और स्टाइल आज भी फैंस को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं, इससे ये साबित होता है कि असली खूबसूरती कभी फीकी नहीं रही।

पूजा घई का निजी जीवन

अपनी फिल्मी दुनिया से इतर, पूजा का निजी सफर भी सुरखियों में आ रहा है। उनकी पहली शादी नीरज रावल से हुई थी, उनका एक बेटा राज है। ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन 2019 में प्यार ने फिर से अपना दरवाज़ा तोड़ दिया। उन्होंने नौशीर से शादी कर ली और अब यह जोड़ी एक खुशहाल जिंदगी जी रही है।

दिलचस्प बात यह है कि उनके बेटे राज ने भी मनोरंजन जगत में कदम रखा है। उन्होंने अक्षय कुमार की फ़िल्म लक्ष्मी में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है और द अनस्पोकन नामक एक लघु फ़िल्म में भी अभिनय किया है। एक प्यारी सी टीवी प्रिंसेस से एक्लाज़र्स दिवा तक, पूजा घई का सफ़र विनाश प्रेरणादायक है – और उनका कालातीत आकर्षण आज भी लोगों को पसंद आता है।