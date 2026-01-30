Dangal TV Serial Controversy: क्या TV भूल गया अपनी मर्यादा? 15 साल की एक्ट्रेस से कराया गया आपत्तिजनक सीन, मचा बवाल

Dangal TV Serial Controversy: भारतीय टेलीविज़न अक्सर पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक भावनाओं को बनाए रखने का दावा करता है, लेकिन हाल ही में एक विवाद ने इस बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि मनोरंजन कहाँ खत्म होता है और नैतिक ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है। दंगल टीवी के एक शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे भारी विरोध हुआ है और शो को बंद करने की मांग की जा रही है।

तूफान के केंद्र में कौन सा शो है?

यह विवाद दंगल टीवी के नए लॉन्च हुए शो ‘रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर’ के इर्द-गिर्द घूम रहा है। हाल के एक एपिसोड का एक सीन ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है, जिससे दर्शक हैरान और गुस्से में हैं। कई लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या TRP की दौड़ में, टेलीविज़न निर्माता नैतिक और सामाजिक सीमाओं को पार कर रहे हैं।

आखिर विवाद किस बारे में है?

यह हंगामा 28 जनवरी को प्रसारित हुए एक एपिसोड से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कलाकार हिमांशु अवस्थी (समीर का किरदार निभा रहे हैं) और यशिका शर्मा (रिमझिम का किरदार निभा रही हैं) हैं। सीन में, समीर को रिमझिम को अपनी ओर खींचते हुए, अपनी शेरवानी उतारते हुए और उसके आंशिक रूप से खुले ब्लाउज को देखकर उसे ओढ़ाते हुए दिखाया गया है।

जब से यह क्लिप वायरल हुआ है, इस सीन की इंटीमेट और आपत्तिजनक होने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है, खासकर महिला लीड की उम्र को देखते हुए।

दर्शक इतने गुस्से में क्यों हैं?

सबसे बड़ी चिंता मुख्य कलाकारों की उम्र का अंतर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यशिका शर्मा सिर्फ 15-16 साल की हैं, जबकि उनके को-स्टार हिमांशु अवस्थी लगभग 24 साल के हैं। दर्शकों का तर्क है कि एक नाबालिग लड़की और एक वयस्क पुरुष के बीच रोमांटिक या इंटीमेट पलों को दिखाना अनुचित सामग्री को सामान्य बनाता है

और समाज को एक बहुत ही गलत संदेश भेजता है। कई यूज़र्स ने इस सीन को अत्यधिक आपत्तिजनक बताया है, यह कहते हुए कि नाबालिगों से किसी भी परिस्थिति में ऐसे सीक्वेंस नहीं करवाए जाने चाहिए।

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़

यह क्लिप Reddit और X (पहले Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है। एक यूज़र ने लिखा, “अगर सीन में इंटीमेसी की ज़रूरत थी, तो एक वयस्क एक्ट्रेस को क्यों नहीं कास्ट किया?” एक अन्य ने कमेंट किया, “क्या अब टेलीविज़न पर बाल शोषण सामान्य हो रहा है? माता-पिता को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।”

कई यूज़र्स ने इस विवाद की तुलना ‘पहरेदार पिया की’ जैसे पिछले शो से की, जिसे उम्र के हिसाब से अनुचित रोमांटिक चित्रण के कारण इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। नतीजतन, शो पर बैन लगाने या उसे बंद करने की मांगें तेज़ होती जा रही हैं।

टीवी कंटेंट में एक परेशान करने वाला ट्रेंड?

इस घटना ने भारतीय टेलीविज़न पर एक परेशान करने वाले ट्रेंड पर एक बड़ी बहस फिर से शुरू कर दी है – जहाँ 15 से 18 साल की टीनएज लड़कियों को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाता है, उन्हें भारी पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं और वयस्कों के लिए बनी रोमांटिक कहानियों में रखा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के चित्रण कहानी कहने और शोषण के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं।

अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं

अभी तक, न तो चैनल और न ही शो के मेकर्स ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बीच, कई फैंस ने यशिका शर्मा के माता-पिता से दखल देने और युवा एक्ट्रेस की रक्षा करने का आग्रह किया है।

यह देखना बाकी है कि यह गुस्सा कोई कार्रवाई करवाएगा या खत्म हो जाएगा – लेकिन इस विवाद ने निश्चित रूप से टेलीविज़न कंटेंट में बच्चों की सुरक्षा, सहमति और ज़िम्मेदारी के बारे में एक बहुत ज़रूरी बातचीत शुरू कर दी है।

