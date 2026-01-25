Yuzvendra Chahal Shefali Bagga: युजवेंद्र चहल की जिंदगी में आई शेफाली बग्गा?

मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट हुए युजवेंद्र चहल

Yuzvendra Chahal Shefali Bagga, (आज समाज) मुंबई: टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। जहां पिछले कुछ महीनों से उनके और आरजे महवश के बीच सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थीं, वहीं अब चहल को बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा के साथ देखा गया है, जिससे अफवाहें और तेज हो गई हैं। पिछले हफ्ते मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर शेफाली बग्गा के साथ युजवेंद्र चहल स्पॉट हुए। दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

साथ में नहीं आए सामने

महवश को अनफॉलो करने की वजह से शेफाली और युजवेंद्र चहल के अफेयर्स को लेकर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। वायरल हो रहे वीडियो की बात करें, तो चहल काले शर्ट और जींस में थे, जबकि शेफाली ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ में कैमरे का सामना नहीं करते दिखे, लेकिन पब्लिक और फोटोग्राफर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया। अब सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि चहल अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो कुछ इसे महवश के साथ अटकलों के खत्म होने का संकेत बता रहे हैं।

एक-दूसरे को अनफॉलो

चहल की पर्सनल लाइफ तब से चर्चा में है जब उन्होंने धनश्री वर्मा से तलाक लिया और उसके बाद उनका नाम आरजे महवश के साथ जोड़ा गया। दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर साथ दिखते भी रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने की बात सामने आई, जिसने उनके बीच दूरी की अटकलें तेज कर दीं। हालांकि, अभी चहल और शेफाली के रिश्ते को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये बस एक केजुअल आउटिंग थी।