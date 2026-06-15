Sapna Choudhary Social Media Post: वीर साहू संग विवाद के बीच Sapna Choudhary ने तोड़ी चुप्पी? क्रिप्टिक पोस्ट ने खींचा सबका ध्यान

Sapna Choudhary Social Media Post: हरियाणवी स्टार सपना चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार अपने परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में चल रही घटनाओं की वजह से। अपने पति वीर साहू के साथ चल रहे कानूनी विवाद के बीच, डांसर-एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया है, जिससे फैंस के बीच नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आया यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गया है और कई लोग इसे उनकी शादी में चल रही परेशानियों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, सपना ने अपने मैसेज में सीधे तौर पर अपने पति या चल रहे मामले का ज़िक्र नहीं किया।

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

सपना के रहस्यमयी मैसेज ने खींचा ध्यान

रविवार को सपना चौधरी ने अपने फॉलोअर्स के साथ कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह ब्लैक-एंड-व्हाइट साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। जहां फैंस ने उनके शानदार लुक की तारीफ़ की, वहीं तस्वीरों के साथ लिखा कैप्शन चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

उन्होंने लिखा: “आजकल दूसरों की कमियां बताकर खुद के कैरेक्टर को बेहतर दिखाने का ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन मैं बदला लेने में यकीन नहीं रखती। मेरा मानना ​​है कि इंसान जो कुछ भी करता है, उसे आखिरकार कहीं न कहीं उसके नतीजों का सामना करना ही पड़ता है।”

इस दमदार बयान ने तुरंत सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा और कई लोगों ने इसे उनकी निजी ज़िंदगी में चल रही उथल-पुथल पर एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के तौर पर देखा।

हरियाणवी स्टार के समर्थन में आए फैंस

सपना के पोस्ट का कमेंट सेक्शन समर्थन और तारीफ़ भरे मैसेज से भर गया। एक फैन ने उन्हें “सुपरस्टार डांसर” कहा, तो दूसरे ने उन्हें “मज़बूत महिला” बताया। अन्य लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए जैसे, “सब ठीक हो जाएगा” और “आप सच में निडर और प्रेरणादायक हैं।”

हालांकि नेटिज़न्स इस पोस्ट को वीर साहू के साथ उनके चल रहे विवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन सपना ने अपनी बातों के पीछे के संदर्भ को स्पष्ट न करने का फ़ैसला किया है।

वीर साहू पर घरेलू हिंसा के आरोप

सपना चौधरी हाल ही में अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के बाद सुर्खियों में आई थीं। कोर्ट में दायर एक याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद कई बार उनके साथ मारपीट की गई।

शुरुआती सुनवाई के बाद, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनके पक्ष में अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू किसी भी तरह से सपना चौधरी से संपर्क न करें और न ही उनके घर या काम की जगह पर जाएं।इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी।

बच्चों के साथ अलग रह रही हैं

खबरों के मुताबिक, सपना अभी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सपना चौधरी और वीर साहू ने 2020 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। इस कपल के दो बेटे हैं – पोरस और शाहवीर।

कानूनी कार्यवाही जारी रहने के बीच, सपना की हालिया पोस्ट ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। यह पोस्ट किसी खास व्यक्ति के लिए था या बस उनके मन की स्थिति को दिखाता है, यह बात सिर्फ़ वही जानती हैं।

फिलहाल, एक बात तो साफ है: अपनी पर्सनल लाइफ में चुनौतियों के बावजूद, सपना चौधरी मुश्किल हालात में भी हिम्मत, शालीनता और मज़बूती दिखा रही हैं।