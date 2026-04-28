West Asia Crisis : क्या अमेरिका से समझौते के लिए ईरान को रूस ने मना लिया

पुतिन से मुलाकात के बाद सीधे पाकिस्तान पहुंचे अराघची, ईरान के विदेश मंत्री की 48 घंटे में तीसरी पाकिस्तान यात्रा

West Asia Crisis (आज समाज), तेहरान/इस्लामाबाद : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के नजदीक है। इसी बीच ईरान स्थाई शांति समझौते को लेकर काफी प्रयास कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से पिछले दिनों यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह सीधे तौर पर अमेरिका से कोई वार्ता नहीं करेगा। यही कारण है कि दो दिन पहले ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता को लेकर अपनी शर्तें पाकिस्तान को सौंप दी थी। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री मंत्री अब्बास अराघची मंगलवार को एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं।

यह पिछले 48 घंटों में उनकी इस्लामाबाद की तीसरी यात्रा है। यह यात्रा रूस में अपने दौरे को खत्म के बाद हुई है। माना जा रहा है कि 48 घंटों में इस तीसरी यात्रा का उद्देश्य अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अराघची की बार-बार की पाकिस्तान यात्राएं इस बात का संकेत देती हैं कि इस्लामाबाद वर्तमान स्थिति में एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। खास तौर से यह यात्रा ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष आदान-प्रदान को सुगम बनाने में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित करती है।

पुतिन से मुलाकात पर यह बोले अराघची

इससे पहले अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक टेलीग्राम बयान में अराघची ने बताया कि यह बैठक डेढ़ घंटे से अधिक चली और इसमें अमेरिका और इस्राइल द्वारा थोपे गए युद्ध और आक्रामकता के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ अमेरिका और जायोनी शासन द्वारा युद्ध और आक्रामकता के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई।”

ईरान-रूस की रणनीतिक साझेदारी

अराघची ने तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग पर भी चर्चा की, जिसमें संबंधों को और मजबूत करने के प्रस्ताव शामिल थे। उन्होंने ईरान-रूस संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी बताया और संघर्ष के दौरान मास्को के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “हाल के युद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि ईरान के रूस जैसे महान मित्र और सहयोगी हैं; हम आपके रुख और समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करेगा और ईरान के हितों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जल्द से जल्द स्थिरता लौटेगी।

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