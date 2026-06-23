Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: आखिर किस बात पर भड़के लोग? ट्रोलिंग से परेशान डिंपल चौधरी ने बयां किया दर्द

Haryanvi Dancer Dimple Chaudhary: हरियाणवी डांसर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी डिंपल चौधरी एक बड़े ऑनलाइन विवाद के बीच में आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से, उनका नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कई यूज़र्स एक वायरल वीडियो को लेकर उनकी बुराई कर रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

बढ़ते गुस्से के बीच, डिंपल ने अब एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस विवाद पर बात की है और लोगों से उन्हें टारगेट करना बंद करने की अपील की है।

इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

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यह मामला तब शुरू हुआ जब एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया जिसमें डिंपल चौधरी कथित तौर पर एक बातचीत के दौरान बहस करती और गाली-गलौज करती दिखीं। यह क्लिप तेज़ी से वायरल हो गई, जिस पर इंटरनेट यूज़र्स के मिले-जुले रिएक्शन आए।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, कई लोगों ने डांसर की बुराई करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

डिंपल ने गुस्से का जवाब दिया

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, डिंपल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि वायरल क्लिप पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है और कुछ लोगों पर जानबूझकर उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाया।

डिंपल के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब वह अपने परिवार के साथ समय बिता रही थीं। उन्होंने कुछ लोगों के उनके साथ बर्ताव पर निराशा जताई और सवाल किया कि बेसिक सम्मान और पर्सनल बाउंड्री क्यों नहीं बनाए रखी जा रही हैं। डिंपल ने कहा, “मैं कभी भी फोटो लेने से मना नहीं करती।”

अपने बयान में, डिंपल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह हमेशा फैंस के साथ घुलने-मिलने में आसान रही हैं और अक्सर तस्वीरें लेने और उनसे बातचीत करने के लिए रुकती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर लोग प्यार से फोटो के लिए कहते, तो वह खुशी-खुशी मान जातीं, और कहा कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कई वीडियो हैं जिनमें वह सपोर्टर्स के साथ गर्मजोशी से बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं।

डिंपल ने कहा कि स्थिति बेवजह बढ़ गई और घटना के पीछे के हालात को समझे बिना उन्हें जज किया जा रहा था।

लोगों से इमोशनल अपील

डांसर इस विवाद के अपने मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करते हुए साफ तौर पर इमोशनल हो गईं। उन्होंने सवाल किया कि उन पर इतनी कड़ी नज़र क्यों रखी जा रही है और क्या उन्हें अपने परिवार के साथ प्राइवेट टाइम बिताने की इजाज़त नहीं है, बिना लगातार उनसे संपर्क किए या उनकी बुराई किए।

डिंपल ने इस बात पर भी निराशा जताई कि उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है, और ज़ोर देकर कहा कि बुराई एक घटना से कहीं ज़्यादा हो गई है।

मेंटल हेल्थ को लेकर चिंताएं

अपने वीडियो के सबसे इमोशनल हिस्से में, डिंपल ने बताया कि लगातार ट्रोलिंग ने उनकी मेंटल हालत पर बहुत बुरा असर डाला है। आंसू रोकते हुए, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें ऑनलाइन परेशान करना बंद करें और बुराई करने वालों से अपने कामों के इमोशनल नतीजों पर सोचने को कहा। उन्होंने कहा कि वह मेंटली परेशान हैं और इस मुश्किल समय में प्राइवेसी और समझ की रिक्वेस्ट की।

उनके इमोशनल मैसेज ने तब से ऑनलाइन नई बहस छेड़ दी है, जिसमें कई फैंस सपोर्ट में आगे आए हैं, जबकि दूसरे वायरल क्लिप के आस-पास के विवाद पर चर्चा करते रहे हैं।

सोशल मीडिया बंटा हुआ

इस घटना ने लोगों की राय बांट दी है। जहां कुछ यूज़र्स का मानना ​​है कि पब्लिक फिगर्स को फैंस के साथ बातचीत के दौरान सब्र रखना चाहिए, वहीं दूसरों का कहना है कि सेलिब्रिटी भी अपने परिवार के साथ होने पर पर्सनल स्पेस और सम्मान के हकदार हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है, डिंपल चौधरी के इमोशनल जवाब ने न सिर्फ इस विवाद पर ध्यान खींचा है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर ऑनलाइन ट्रोलिंग के बढ़ते असर पर भी ध्यान खींचा है।