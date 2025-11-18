Haryanvi Actor Uttar Kumar : रेप केस में घिरे उत्तर कुमार पर दोबारा FIR, नए आरोपों से बढ़ी हलचल

Haryanvi Actor Uttar Kumar: हरियाणवी फिल्म स्टार उत्तर कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बलात्कार के एक मामले में पहले ही जमानत पर बाहर आए अभिनेता पर अब एक और गंभीर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बार, बलात्कार पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उत्तर कुमार उसे डराने-धमकाने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं और कथित तौर पर YouTube पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करवा रहे हैं।

उत्तर कुमार पर नए आरोप क्या हैं?

हरियाणवी और ग्रामीण सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर उत्तर कुमार को इससे पहले सितंबर में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

हालांकि, परेशानी तब बढ़ गई जब पीड़िता के वकील ने अभिनेता पर धमकाने, उत्पीड़न और मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एक नई एफआईआर दर्ज कराई।

उनका दावा है कि उत्तर कुमार और उनके सहयोगी अलग-अलग लोगों के ज़रिए धमकियाँ भेज रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है।

ऑनलाइन पोस्ट किए गए धमकी भरे वीडियो

वकील का आरोप है कि उत्तर कुमार के एक सहयोगी ने यूट्यूब पर एक धमकी भरा और अपमानजनक वीडियो अपलोड किया है। कथित तौर पर इस वीडियो में उनके और उनकी छह साल की बेटी के बारे में भी अश्लील बातें कही गई हैं।

गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि वह बलात्कार और एससी/एसटी एक्ट के तहत बलात्कार पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके अनुसार, 7 नवंबर को वह पीड़िता के साथ अदालत में पेश हुईं और 8 नवंबर को सोनम सेन नाम की एक महिला ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया।

वकील का दावा, “मेरी जान को खतरा है”

अपनी शिकायत में, वकील ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और दावा किया कि उत्तर कुमार उन्हें कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं।

गौरतलब है कि मूल बलात्कार का मामला जून 2025 में दर्ज किया गया था, जिसमें शालीमार गार्डन की एक महिला ने अभिनेता पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उत्तर कुमार को बाद में हिरासत में लिया गया और 30 सितंबर को डासना जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।