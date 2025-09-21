Air Show: हरियाणा का पहला एयर शो आज हिसार में

9 विमान दिखाएंगे करतब, सीएम नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद

Air Show, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार स्थित प्रदेश के पहले महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर आज पहली बार एयर शो होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम एयर शो पेश करेंगी। एयर शो सुबह 10 बजे शुरू होगा। एयर शो को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। हवाई अड्डे पर सूर्यकिरण की टीम पहुंच गई है। सूर्यकिरण की टीम में शामिल पायलटों ने हिसार के शहीद विंग कमांडर साहिल गांधी के परिवार को एयर शो का निमंत्रण उनके घर जाकर दिया है।

वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी इस एयर शो में मौजूद रहेंगे। रिहर्सल के दौरान 9 जहाज एक साथ करतब दिखाएंगे। प्रशासन की ओर से पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के लिए अलग-अलग टीमें नियुक्त की गई हैं।

15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था

हरियाणा के पहले एयर शो को देखने हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए प्रशासन ने कई एकड़ में फैले मैदान की सफाई करवाई है और वहां दरिया बिछाई गई हैं। इन सबके अलावा 15 हजार लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं।

1996 में हुई थी सूर्यकिरण की स्थापना, टीम में हैं 13 पायलट

सूर्यकिरण वायु सेना की 52वीं स्क्वॉड्रन का हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। यह टीम भारतीय वायु सेना की एरोबेटिक्स प्रदर्शन टीम है। इस टीम में 13 पायलट हैं। इनमें से केवल 9 ही एक साथ उड़ान भरते हैं। इसके लिए केवल लड़ाकू विमान के पायलटों का चयन किया जाता है। उनके पास किरण विमान संचालन का 1,000 घंटे और लड़ाकू उड़ान का लगभग 2,000 घंटे का अनुभव होता है।

देश के कई हिस्सों में एयर शो के जरिए हवाई करतब दिखा चुकी टीम

पायलटों के अलावा, इस टीम में एक फ्लाइट कमांडर, एक प्रशासक और योग्य उड़ान प्रशिक्षक शामिल हैं। यह टीम देश के कई हिस्सों में एयर शो के जरिए हवाई करतब दिखा चुकी है।

यह टीम कर्नाटक के बीदर वायुसेना स्टेशन पर स्थित है। इसने कई प्रस्तुतियां दी हैं। सूर्य किरण टीम ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 15 सितंबर, 1996 को कोयंबटूर स्थित वायुसेना प्रशासनिक महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में दिया था।

विमान के साथ तीन घंटे तक हैरतअंगेज करतब दिखाएगी 13 पायलटों वाली टुकड़ी

इस एयर शो का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है ताकि वे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और पायलट बनने का सपना देख सकें।

13 पायलटों वाली टुकड़ी अपने विमान के साथ तीन घंटे तक हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। आकाश में कभी सभी विमान एक साथ फॉर्मेशन बनाएंगे, तो कभी अलग-अलग टीमों में बंटकर एयरोबेटिक शो करेंगे। इन करतबों के दौरान विमान 150 किमी प्रति घंटे से लेकर 650 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगे।