Chandigarh Crime News : हरियाणा के युवक डेराबस्सी में नकली करेंसी सहित काबू

करोड़ों रुपए की नकली व पुरानी करेंसी बरामद, पंजाब व पड़ोसी राज्यों में फैला था गिरोह का जाल

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/एसएएस नगर : एसएएस नगर जिला पुलिस की चौकसी के चलते एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो बड़े स्तर पर नकली करेंसी बनाने और उसे बाजार में पहुंचाने में लगा हुआ था। जानकारी में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैला हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह को डेराबस्सी एरिया में पकड़ा गया। जहां दो लोगों को करीब 10 करोड़ की नकली व पुरानी करेंसी सहित गिरफ्तार किया।

आरोपियों से इतनी नकदी बरामद की गई

इस बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सचिन वासी, भारत नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और गुरदीप वासी, गुरदेव नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रूप में हुई है। इस बरामदगी में 11,05,000 रुपए की असली पुरानी करेंसी और 9.88 करोड़ रुपए की नकली करेंसी शामिल है। करेंसी बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी सफेद स्कॉर्पियो-एन (एचआर-41-एम-6974), जिसमें वे स्वार थे, को भी जब्त किया है।

इस तरह लोगों को बनाते थे मूर्ख

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी धोखाधड़ी करने के लिए एक चालाक तरीका अपनाते थे, जिसमें नकली नोटों के बंडलों के ऊपर असली नोट रखकर अंदर नकली नोट छिपा देते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई धोखाधड़ी और जाली करेंसी के मामलों में शामिल रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि इस मॉड्यूल से जुड़े पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच और आगे की पूछताछ जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने बताया कि पुलिस को अंतर-राज्यीय जाली करेंसी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह और डीएसपी डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ की निगरानी में विशेष टीमें बनाई गईं। तुरंत कार्यवाही करते हुए एसएचओ डेराबस्सी सुमित मौड़ तथा एंटी-नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज मलकीत सिंह की अगुवाई में टीमों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, घग्गर पुल, पुराना अंबाला-कालका हाईवे के पास विशेष नाकाबंदी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जाली और पुरानी करेंसी बरामद की।

