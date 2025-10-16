Protecting the rights of women : महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है हरियाणा महिला आयोग : रेनू भाटिया

By
Sandeep Singh
-
0
71
Haryana Women Commission is committed to protecting the rights of women Renu Bhatia
  • हरियाणा महिला आयोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है ठोस कार्य : अध्यक्ष
  • एनआरआई मामलों से लेकर साइबर क्राइम तक, महिला आयोग कर रहा है सक्रिय पहल

Panchkula New(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेनू भाटिया ने कहा कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, शिकायतों की जांच और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं की जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

श्रीमती रेनू भाटिया आज सेक्टर-2 स्थित आयोग के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने आयोग के समक्ष प्रस्तुत महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों और आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय आयोग के पास 30 से 35 एनआरआई से जुड़े मामले हैं, जिनमें आयोग पुलिस, दूतावास और विदेश मंत्रालय के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

अब तक आयोग द्वारा इस दिशा में 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है

श्रीमती रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब तक आयोग द्वारा इस दिशा में 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कार्यस्थलों पर भी महिलाओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ।

उन्होंने कहा कि आयोग न केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करता है, बल्कि उनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करता है। आयोग महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करता है, संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों का समाधान करता है तथा महिलाओं को उनके परिवार और समुदाय में आने वाली समस्याओं से राहत दिलाने का प्रयास करता है। आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का स्वतः संज्ञान भी लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके साथ उत्पीड़न या भेदभाव न हो।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : आम आदमी पार्टी में पंचकूला से कांग्रेस के कई बड़े नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल