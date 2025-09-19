Smart Meter: हरियाणा में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जल्द होगा टेंडर, शुरुआत में सीएम हाउस समेत वीआईपी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर

सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद और मंत्रियों के आवास पर भी लेगेंगे स्मार्ट मीटर

Smart Meter, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जल्द ही टेंडर होगा। शुरुआत में सीएम हाउस, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद और मंत्रियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद आम उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

उपभोक्ता प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प चुन सकेंगे

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, सोसायटीज में भी प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट मीटर देने के संबंध में विचार चल रहा है।

सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित की

मंत्री विज ने जानकारी देते हुए कहा कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने यह सुझाव रखा था, जिसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने सराहा था।

सोलर पावर हाउस स्थापित होने पर बिजली होगी सस्ती

विज ने कहा कि यदि प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित कर दिया जाए तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो सकेगा। इससे बिजली सस्ती भी उपलब्ध होगी क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत कम है।

अंबाला की पंचायत ने दिया सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव

उन्होंने बताया कि अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में ठोस योजना लाएगी।

