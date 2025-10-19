Haryana Territorial Recruitment 2025 : हरियाणा टेरीटोरियल आर्मी ने जारी की अपने 716 पदों की आधिकारिक सूचना

Haryana Territorial Recruitment 2025 : अगर आप भी करना चाहते हो देश की सेना के विभाग में नौकरी तो आपको बता दे की टेरिटोरियल आर्मी ने ज़ोन-I पोस्ट के तहत सोल्जर (जनरल ड्यूटी) के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और तय डेडलाइन से पहले अपने एप्लीकेशन जमा करें। हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 पोस्ट से जुड़ी सभी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट https://territorialarmy.in/ पर देखें। हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 से जुड़ी सभी डिटेल्स नीचे दी गई हैं।

कुल पोस्ट उपलब्ध: 716

आयु सीमा

इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा 01/01/2025 तक 18-42 साल है।

उम्र में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

उम्र सीमा कैलकुलेट करने की तारीख नोटिफिकेशन के अनुसार है।

योग्यता: 10वीं

आवेदन शुल्क

जनरल / EWS / OBC कैंडिडेट के लिए Rs. 00/-

SC / ST / PwD कैंडिडेट के लिए Rs. 00/-

फीस डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / UPI से ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी।

चयन प्रक्रिया

फिजिकल टेस्ट।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।

मेडिकल टेस्ट।

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

