Ambala News : बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए : मेंबर गुरतेज सिंह

Haryana Sikh Gurudwara Management Committee issued helpline numbers for flood victims Member Gurtej Singh
मेंबर गुरतेज सिंह।

Ambala News(आज समाज नेटवर्क) अंबाला। पंजाब के कई जिले इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। जलभराव के कारण किसानों की फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। वहीं अंबाला में भी टांगरी, घग्गर व मारकंडा नदी के में ऊपर से बहुत पानी आ रहा है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस संकट की घड़ी में कई संस्थाएं अपना सहयोग बाढ़ पीड़ितों को दे रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है।

अंबाला शहर से एचएसजीएमसी मेंबर गुरतेज सिंह ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाढ़ की स्थिति के दौरान प्रभावित क्षेत्र के पास गुरुद्वारों में संगत की सुविधा के लिए लंगर और आवास की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि संकट की स्थिति में लोग गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला शहर (94166-12907), गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब अंबाला शहर (94636-05328) व गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब (94664-67167) पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला शहर के सभी गुरु घरों में बाढ़ जैसे हालातो से निपटने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर तरह से तैयार हैं ।

