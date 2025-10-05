Haryana Roadways jind Apprentice Recruitment 2025 : हरियाणा रोडवेज जींद ने जारी की अपने अप्रेंटिस पदों की आधिकारिक सुचना

Haryana Roadways jind Apprentice Recruitment 2025 : अगर अपने भी की है आईटीआई और तलाश में हो अपरेंटिस करने के लिए तो आपको बता दे की हरियाणा राज्य परिवहन, जींद के महाप्रबंधक कार्यालय ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा रोडवेज जींद डिपो में विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से 08 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा।

आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए सरकारी परिवहन कार्यशालाओं में तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर है। चयन योग्यता और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन: हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, जींद

भर्ती प्रकार: अप्रेंटिस नियुक्ति

प्रशिक्षुता अधिनियम, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961

कुल ट्रेड: 07 ट्रेड

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन तिथि: 08.10.2025 से 10.10.2025

दस्तावेज़ सत्यापन: 13.10.2025 से 14.10.2025

आधिकारिक पोर्टल: www.apprenticeshipindia.gov.in

स्थान:जींद, हरियाणा

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी :- शून्य

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 रिक्तियां और योग्यता

स्टेनो हिंदी- 03, संबंधित ट्रेड में आईटीआई

कारपेंटर- 04, कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई

वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) 03, वेल्डर ट्रेड में आईटीआई

टर्नर- 02, टर्नर ट्रेड में आईटीआई

इलेक्ट्रीशियन- 06, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई

फिटर- 04, फिटर ट्रेड में आईटीआई

मोटर मैकेनिक वाहन- 06, मोटर मैकेनिक वाहन ट्रेड में आईटीआई

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 आयु सीमा

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू होगी।

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल टेस्ट

हरियाणा रोडवेज जींद अपरेंटिस भर्ती 2025 दस्तावेज़ सत्यापन

उम्मीदवारों को 13 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच हरियाणा रोडवेज कार्यालय, जींद में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज़ों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी साथ लानी होगी।

कैसे करें हरियाणा रोडवेज जींद अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन