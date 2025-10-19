Haryana Roadways Ambala Recruitment 2025 : हरियाणा रोडवेज ने जारी की अपने अम्बाला राज्य की अपरेंटिस भर्ती

Haryana Roadways has released the Apprentice Recruitment for its Ambala State.
Haryana Roadways Ambala Recruitment 2025

Haryana Roadways Ambala Recruitment 2025 : अगर आप भी हो आईटीआई पास और करना चाहते हो अपरेंटिस तो आपको बता दे की हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अंबाला डिपो ने अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत ट्रेनिंग साल 2025–26 के लिए अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। स्टेनोग्राफर (हिंदी/इंग्लिश), वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल और पेंटर समेत अलग-अलग ट्रेड में कुल 36 अप्रेंटिस वैकेंसी उपलब्ध हैं।

हरियाणा रोडवेज अंबाला भर्ती 2025 अवलोकन

  • संगठन का नाम: हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, अंबाला डिपो
  • पद का नाम: अप्रेंटिस
  • कुल रिक्तियां: 36
  • ट्रेड : विभिन्न ट्रेड
  • आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
  • नौकरी का स्थान: अंबाला, हरियाणा
  • आधिकारिक वेबसाइट: www.apprenticeshipindia.gov.in

हरियाणा रोडवेज अंबाला भर्ती 2025 रिक्तियां और ट्रेड

  • स्टेनो (इंग्लिश) 2, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • वेल्डर, 3, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • इलेक्ट्रीशियन, 7, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • कारपेंटर, 3, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • डीज़ल मैकेनिक, 12, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • मोटर मैकेनिक व्हीकल, 3, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • स्टेनो (हिंदी), 5, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI
  • पेंटर 1, 10th पास + रिलेटेड ट्रेड में ITI

हरियाणा रोडवेज अंबाला भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

  • मेरिट लिस्ट
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • मेडिकल टेस्ट

कैसे करे आवेदन 

  • आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल – www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएँ।
  • उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण पूरा करें और अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोफ़ाइल बनाएँ।
  • संबंधित ट्रेड के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवारों को 30-31 अक्टूबर 2025 के बीच दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अंबाला डिपो जाना होगा।
  • सभी मूल दस्तावेज़ (आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आईटीआई प्रमाण पत्र, निवास स्थान और पासपोर्ट आकार के फोटो) साथ लाएँ।

