Haryana Roadways Bus Attack: हरियाणा रोडवेज बस बनी कार सवारों का निशाना, ईंट-पत्थर बरसाकर किया हमला

Haryana Roadways Bus Attack: आज समाज, जींद: हरियाणा के जींद में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब दर्जनों यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की एक बस पर हमला हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक सफेद कार ने बस को रोका और उसे रोकने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए, बस चालक ने रुकने से इनकार कर दिया। गुस्से में, कार सवारों ने बस पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं।

बस में सवार कई यात्री हुए घायल

अचानक हुए हमले में बस के शीशे टूट गए, जिससे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि हमलावर यहीं नहीं रुके – वे कई किलोमीटर तक बस का पीछा करते रहे, जिससे यात्रियों में डर और दहशत का माहौल बन गया।

एक महिला यात्री ने बनाया वीडियो

एक महिला यात्री ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें हमले और बस के अंदर की अफरा-तफरी, दोनों कैद हो गईं। फुटेज अब सामने आ गया है और पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है।