Haryana Police: सॉरी, प्लीज और थैंक्यू बोलेगी हरियाणा पुलिस, डीजीपी ने दिए निर्देश

कहा- जनता के बीच पुलिस की छवि होगी बेहतर

Haryana Police, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस अब सॉरी, प्लीज और थैंक्यू जैसे शब्द आपको बोलते हुए सुनाई देंगी। डीजीपी ओपी सिंह ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। वह गत दिवस पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में रिव्यू मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पुलिस कमिश्नर, एसपी और एसएचओ शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि सॉरी, प्लीज और थैंक्यू जैसे शब्दों के इस्तेमाल से जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर होगी।

जनता का पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। सभी अधिकारी नियमित फील्ड में जाएं और पुलिसकर्मियों से बात कर उनका मनोबल बढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपोर्रेशन के अधिकारियों को दो हफ्ते में सभी थानों और चौकियों को ठीक करने के निर्देश भी दिए।

अनुशासन तोड़ना या गुंडागर्दी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस को हमेशा तैयार और काम करने के लिए ठीक रखना उनका मुख्य लक्ष्य है। ड्यूटी के दौरान गलती होना आम बात है, लेकिन अनुशासन तोड़ना या गुंडागर्दी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे अपने किसी भी पुलिसकर्मी को मुसीबत में नहीं देख सकते। पुलिस यहां जान देने नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए है। अपराधियों को कानून के हिसाब से जेल भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई विरोध करेगा, तो उसे तुरंत जवाब मिलेगा।

शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मदद मिलने में नहीं होनी चाहिए देरी

उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमों के अनुसार तुरंत मदद मिलनी चाहिए। किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की जानकारी ली जानी चाहिए। शहीदों के परिवारों के काम नहीं रुकने चाहिए।

सोशल मीडिया विशेष नजर रखने के निर्देश

डीजीपी ने कहा कि पुलिस को अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना होगा। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं या पुलिस के बारे में गलत जानकारी देते हैं, उन पर शुरूआत से ही ध्यान रखा जाए। जिले के बड़े अधिकारी हर दिन सोशल मीडिया या टीवी के जरिए लोगों से बात करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिलती रहे और पुलिस पर उनका भरोसा बना रहे।

अपराधों में आई कमी

डीजीपी ने बताया कि हरियाणा में रेप के मामलों में 50% की कमी आई है और कुल अपराध भी कम हुए हैं। गृह मंत्री ने नए कानूनों को अच्छे से लागू करने के लिए हरियाणा की तारीफ की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में भी हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है।

विभाग पहले, सुविधा बाद में। संवेदनशील इलाकों में तैनात अधिकारी बिना सूचना के छुट्टी पर न जाएं। एसएचओ को छुट्टी से पहले आईजी को और एसपी को एडीजीपी (लॉ एंड आॅर्डर) को सूचित करना होगा।

