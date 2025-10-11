Haryana Olympic Association State Games: हरियाणा ओलिंपिक संघ स्टेट गेम्स 2 नवंबर होंगे शुरू, खिलाड़ियों का होगा डोप टेस्ट

13 साल बाद स्टेट गेम्स करवा रहा है हरियाणा ओलिंपिक संघ

Haryana Olympic Association State Games, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में ओलिंपिक संघ स्टेट गेम्स की शुरुआत 2 नवंबर से होगी। गुरुग्राम से हरियाणा के सीएम नायब सैनी इन गेम्स की शुरुआत करेंगे। इस दौरान ओलिंपिक संघ अध्यक्ष पीटी ऊषा भी मौजूद रहेंगी। हरियाणा ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंद्र मीनू बैनीवाल ने कहा कि 2018 हरियाणा की खेल नीति में शामिल गेम्स को इसमें शामिल किया गया है। स्टेट गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को डोप टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

खिलाड़ियों का रैंडम सैंपल लिया जा सकता है। जिसके लिए गेम्स के दौरान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की टीम मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि हरियाणा ओलिंपिक संघ प्रदेश में 13 साल बाद स्टेट गेम्स करवाने जा रहा है। प्रदेशभर में यह गेम्स ओलिंपिक संघ प्रदेश के 11 स्थानों होंगे।

इन खेलों को किया गया शामिल

हरियाणा ओलिंपिक संघ के स्टेट गेम्स में वेटलिफ्टिंग, फेंसिंग, आर्चरी, टेनिस, हैंडबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, नेटबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, जूडो, बैडमिंटन, साइक्लिंग, वॉलीबॉल, ट्रायथलन, स्विमिंग, वॉटरपोलो, बॉक्सिंग, कराटे, फुटबॉल, नौकायान, शूटिंग गेम्स शामिल होंगे।

विजेता खिलाड़ियों को मिलेंगे सर्टिफिकेट, ग्रुप-डी की नौकरी के लिए होगा मान्य

हरियाणा ओलिंपिक संघ के द्वारा आयोजित स्टेट गेम्स के विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। सर्टिफिकेट के द्वारा स्पोर्ट्स विभाग से खिलाड़ी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2018 के अनुसार ये ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ग्रुप-डी की नौकरी के लिए मान्य होगा।

इन शहरों में होंगे गेम्स

इन खेलों का आयोजन चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार शहर अपेक्षित सेंटर में होगा। प्रदेश में शूटिंग रेंज नहीं होने के कारण शूटिंग की व्यवस्था दिल्ली की करणी रेंज पर होगी।

हर खेल में 8 बेस्ट टीम लेंगी हिस्सा

टीम प्रतियोगिताओं में हरियाणा की 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान जिले की एक टीम को हिस्सा लेने की अनुमति होगी। हरियाणा पुलिस व एचएसआईआईडीसी, हरियाणा पावर, स्पोर्ट्स यूनिविर्सिटी राई, शाह सतनाम सिंह खेल एकेडमी की टीम भी हिस्सा ले सकती हैं।

