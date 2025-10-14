Haryana News: दिवंगत एडीजीपी वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत से मिले राहुल गांधी

Vir Singh
Haryana News
Haryana News: दिवंगत एडीजीपी आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत से मिले राहुल गांधी

Rahul Gandhi Chandigarh Visit, (आज समाज), चंडीगढ़: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिवंगत एडीजीपी आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से उनके चंडीगढ़ स्थित घर मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। पूरण कुमार ने बीते सप्ताह अपने चंडीगढ़ स्थित आवास में  गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उस दिन उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान दौरे पर थी।

अपना वादा पूरा करें सीएम सैनी : राहुल

राहुल गांधी ने एडीजीपी पूरण कुमार को श्रद्धांजलि दी और परिवार से सांत्वना जताई। उन्होंने करीब 50 मिनट तक परिवार के साथ बातचीत की। इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना वादा निभाएं। सीएम ने ने पूरण कुमार के परिवार को आश्वासन दिया था कि अधिकारी को कथित तौर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। राहुल ने कहा कि जो भी इसके लिए दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

दलितों को प्रताड़ित करना अनुचित

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, दलितों को प्रताड़ित करना अनुचित है। उन्होंने कहा, इस तरह का पूरण कुमार का मामला एक परिवार का नहीं है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम सैनी दिवंगत एडीजीपी की दोनों बेटियों से किया वादा भी पूरा करें। सरकार को तमाशा बंद करना चाहिए।

राहुल के साथ मौजूद रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

बता दें कि एडीजीपी के घर के बाहर कांग्रेस वर्कर्स भी पहुंचे थी और उनकी चंडीगढ़ पुलिस के साथ कहासुनी हुई। सेक्टर 11 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयवीर भी समझाने पहुंचे। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा राव नरेंद्र उनके साथ थे। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग राहुल को रिसीव करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट से राहुल सीधे सेक्टर 24 एडीजीपी के घर पहुंचे।

