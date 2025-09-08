Haryana News: कैलिफोर्निया में हरियाणा के युवक की गोली मारकर हत्या, पेशाब करने से रोका तो भड़का अमेरिकी

Haryana News : हरियाणा के जींद ज़िले के एक गाँव में शनिवार रात कैलिफ़ोर्निया में 26 वर्षीय बारह कलां निवासी कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों के अनुसार, कपिल कैलिफ़ोर्निया में काम करता था और एक स्थानीय अमेरिकी व्यक्ति ने उसे सार्वजनिक रूप से पेशाब करने से मना किया था, जिस पर उसका उससे झगड़ा हो गया।

मौके पर ही मौत

यह झगड़ा हिंसक हो गया और कथित तौर पर उस व्यक्ति ने कपिल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कपिल ढाई साल पहले बड़े सपने लेकर भारत से निकला था और “डंकी रूट” अवैध रूप से अमेरिका पहुँचने के लिए लगभग ₹45 लाख खर्च किए थे। उसकी मौत ने उसके परिवार को तोड़ दिया है, जो अब उसके शव को घर वापस लाने के लिए लगने वाले भारी खर्च और लगभग 15 दिनों के लंबे इंतज़ार को लेकर चिंतित हैं।

किसान का इकलौता बेटा

कपिल के पिता, ईश्वर, गाँव में किसान हैं, जबकि उनके चाचा पिल्लू खेड़ा में ट्रैक्टर की दुकान चलाते हैं। कपिल विदेश जाने से पहले अपने चाचा की देखरेख में पढ़ाई करते हुए बड़ा हुआ। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिससे यह त्रासदी और भी विनाशकारी हो गई।