Haryana News: गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर मिली 40 दिन की पैरोल

Ram Rahim Parole, (आज समाज), चंडीगढ़: साध्वियों के यौन उत्पीड़न मामले में हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल ( Sunaria Jail) में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख (Dera Sacha Sauda chief) गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। सूत्रों के अनुसार इस राम रहीम जेल से बाहर आकर सिरसा डेरा (Sirsa Dera) जाएगा। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम को थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पैरोल मिलने पर सवाल उठते रहते हैं।

बार-बार पैराले मिलने पर उठते हैं सवाल

सामाजिक संगठनों के साथ ही विपक्षी पार्टियां राम रहीम को बार-बार पैराले मिलने पर सवाल उठाती हैं। उनका कहना है कि सजायाफ्ता कैदी को इतनी जल्दी पैरोल मिलना कानून के अनुसार अनुचित है। इससे समान व्यवहार पर सवाल उठते हैं। अबकी पैरोल मिलने पर राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। सूत्रों के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख आज शाम या सोमवार सुबह जेल से बाहर आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सिरसा डेरे भेजा जाएगा। पुलिस ने जेल परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है।

2017 से जेल में बंद है डेरा सच्चा सौदा चीफ

राम रहीम पिछले वर्ष यानी 2025 में फरवरी में तीन बार और अप्रैल में 21-21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह अगस्त में 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। अगस्त के बाद अब जेल से बाहर आएगा। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा चीफ साध्वी यौन उत्पीड़न को लेकर आरोप सिद्ध होने के बाद 2017 से सुनारिया जेल में बंद है और तब से अब तक वह 14 बार फरलो अथवा पैरोल पर बाहर आ चुका है। इस बार 15वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आएगा।

सजा में जोड़ी जाती है फरलो की अवधि

अगस्त 2025 में जब राम रहीम 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया था तब भी उसने यह पैरोल का समय सिरसा डेरे पर काटा था। इस बार भी उसने 40 दिन की पैरोल सिरसा डेरे में काटने का निर्णय लिया है। बता दें कि जेल में एक निश्चित समय काटने व बेहतर व्यवहार के बाद फरलो व पैरोल की प्रक्रिया अदालत में शुरू की जाती है। पैरोल की अवधि हालांकि सजा में नहीं जोड़ी जाती। वहीं फरलो की अवधि सजा में जोड़ी जाती है।

