सनातन टास्क फोर्स के रक्तदान शिविर में पहुंचीं थीं शक्ति रानी शर्मा

बलदेव नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कमेटी हॉल में लगाया शिविर

कैंप में खूनदान के लिए उमड़ी भीड़, 170 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ

MLA Shakti Rani Sharma, (आज समाज), अंबाला सिटी: बलदेव नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित कमेटी हॉल में शुक्रवार को सनातन टास्क फोर्स टीम ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मंच संचालन राम बाबू यादव ने कुशलता से किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान कुल 170 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जो अपने आप में समाज सेवा की एक बड़ी मिसाल है।

बुके व शाल पहनाकर गर्मजोशी से किया स्वागत

शक्ति रानी शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचने पर देवी लाल, शीशपाल मोर, राजिंदर कौशिक, तरसेम, गर्वेश राणा, राजेश शर्मा, दीपांशु अग्रवाल व अन्य साथियों ने उनका बुके व शाल पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। महिला मोर्चा की ओर से सीमा मेहता ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका सत्कार किया। सरोज ने भी माननीय विधायक शक्ति रानी शर्मा का स्वागत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शिविर में हीलिंग टच हॉस्पिटल की टीम के डॉक्टर्स व विशेषज्ञ मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान की प्रक्रिया को सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संचालित किया।

हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है सनातन टास्क फोर्स

विधायक शक्ति रानी शर्मा (MLA Shakti Rani Sharma) ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और आपकी एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचाने का साधन बन सकती है। उन्होंने यह भी सराहा कि सनातन टास्क फोर्स टीम हर समय समाज सेवा और सनातन हित के लिए तत्पर रहती है।

शिविर में ये भी रहे मौजूद

युवा सोच टीम साहिल पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 तथा उनकी पूरी टीम ने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहिल युवा टीम से दीपांशु, नितिन, आशीष वंश, साहिल, गौतम, शुभम, अरविंद विपिन, रिदम, पवन परमार, रवि राणा, अमन,नरेश मेला, संजय सिंह,मनोज राणा, जयप्रकाश कुलदीप, राजेश श्याम सुंदर गुरमीत, संजय गौड़, प्रदीप सतीश चावला, प्रशांत मिश्रा, राम जुवारी व अन्य मौजूद रहे। यह रक्तदान शिविर समाज में मानवता, सेवा और एकजुटता का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा।

