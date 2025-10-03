Haryana News : 3 आपराधिक कानून लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना : सांसद कार्तिकेय शर्मा

Haryana News | आज समाज नेटवर्क । कुरुक्षेत्र । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कुरुक्षेत्र आगमन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उनका स्वागत किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है और हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले नए तीन आपराधिक कानून लागू हुए।

जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के राज में बने थे और उनकी अलग मंशा थी जबकि आज तकनीक रूप से इन कानूनों में बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया।

उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले हरियाणा में यह कानून लागू हुए। नए कानूनों के हिसाब से समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा क्योंकि यह प्रक्रिया दंडित करने की बजाए न्याय देने की है।

आगे कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकार काम कर रही है वह बेहद अभूतपूर्व और सराहनीय है क्योंकि सरकार द्वारा हर वर्ग के इस सुनिश्चित करने के लिए लगातार हर संभव कदम उठाए जा रहा है।

कालका विधानसभा से जुड़े विकास कार्यों बारे की चर्चा

कार्तिकेय शर्मा ने कालका विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने गृहमंत्री को अवगत कराया कि कालका विधानसभा हरियाणा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यहां की जनता की अपेक्षाएं तेजी से विकास को लेकर बढ़ रही हैं।

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अमित शाह से आग्रह किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं और संसाधनों का अधिकतम लाभ कालका क्षेत्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि कालका विधानसभा को पूरे प्रदेश में नंबर वन विधानसभा के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार अवसर और पर्यटन स्थलों का संवर्धन उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने सांसद की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी गृहमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट किया। यह मुलाकात कालका विधानसभा के विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

Kurukshetra News : 3 नए कानूनों से देश की न्याय प्रणाली हुई सशक्त : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी