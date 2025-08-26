Haryana Monsoon Session : विपक्ष कानून-व्यवस्था को लेकर फैला रहा है अफवाह : विधायक शक्ति रानी शर्मा

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ज़िले में महिला थाने स्थापित किए गए हैं।

Haryana Monsoon Session | आज समाज नेटवर्क | चंडीगढ़ | कानून-व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। अपराध के खिलाफ सरकार की इसी नीति के चलते यहाँ निवेश बढ़ा है, इसके बावजूद विपक्षी विधायक व्यापारियों और उद्यमियों को हरियाणा में निवेश न करने के लिए गुमराह कर रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ज़िले में महिला थाने स्थापित किए गए हैं। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला थाने स्थापित करने की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया गया।

उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2007 में फरीदाबाद में छात्राएँ घर नहीं पहुँच पाईं। बाद में पता चला कि कुछ युवकों ने उनका अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार मृतक लड़कियों के परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रही। इसके बाद, इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई। उस समय की सरकारों के कार्यकाल में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं।

