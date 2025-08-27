Haryana Monsoon Session : कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने रायपुर रानी को उप मंडल का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई

Haryana Monsoon Session(आज समाज) चंडीगढ़। जीरो ओवर के दौरान कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा ने रायपुर रानी क्षेत्र जिसमें 43 ग्राम पंचायत हैं और कालका विधानसभा का हिस्सा है, को उप मंडल का दर्जा दिए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसके चलते लोगों को पंचकूला जाना पड़ता है और वहां पर कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलने से लोगों को इंतजार करना पड़ता है जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है तो ऐसे में रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा मिलना चाहिए।

20 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान

पिछले 20 साल से रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। साल 1995 से लेकर 2014 तक कर 20 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस दौरान चार सीएम का कार्यकाल पूरा हुआ तो 5 विधायक भी यहां से चुनकर आए। काफी समय पहले रायपुर रानी नारायणगढ़ का हिस्सा था। गौरतलब है कि रायपुर रानी में सीएचसी और पीएचसी के अलावा मार्केट कमेटी का कार्यालय भी पिछले 45 साल से है।

आगे शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और आमजन निरंतर प्रताड़ित हो रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को शक्ति रानी शर्मा ने कानून-व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर ज़िले में महिला थाने स्थापित

अपराध के खिलाफ सरकार की इसी नीति के चलते यहाँ निवेश बढ़ा है, इसके बावजूद विपक्षी विधायक व्यापारियों और उद्यमियों को हरियाणा में निवेश न करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ज़िले में महिला थाने स्थापित किए गए हैं। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला थाने स्थापित करने की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया गया।

