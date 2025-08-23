Haryana Mid Day Meal Helper Recruitment 2025 : हरियाणा मिड डे मील ने मिड डे मील हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन हरियाणा मिड-डे मील

पद का नाम मिड डे मील हेल्पर

कुल पोस्ट पढ़ें अधिसूचना

वेतनमानदंड के अनुसार

आवेदन मोड ऑफ़लाइन

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

आरंभ तिथि 15-08-2025

अंतिम तिथि 25-08-2025

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 शुल्क विवरण

सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियां 00/-

एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार 00/-

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 आयु सीमा

पद के लिए आयु सीमा 18-50 वर्ष है

01-01-2025 को आयु

आयु सीमा की गणना की तिथि अधिसूचना के अनुसार है।

आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 पात्रता

कुल उपलब्ध पद: 01

पद का नाम : पात्रता

हेल्पर : खाना पकाने का अनुभव

हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

साक्षात्कार।

दस्तावेज़ सत्यापन।

चिकित्सा परीक्षण।

कैसे करें हरियाणा मिड डे मील हेल्पर भर्ती 2025 आवेदन